Direktavslag på udda förslaget: ”Skapar problem i planeringen"

Höreda GIF vill lämna division 5 nordöstra och flyttas tillbaka till division 5 norra. Förslaget om 13 lag i division 5 norra och elva lag i division 5 nordöstra får nobben direkt och tas inte upp på söndagens representantskapsmöte.

Höreda GIF är inte särskilt förtjusta i Smålands Fotbollförbunds reviderade serieförslag om att de ska kliva in på Västerviks FF:s plats i division 5 nordöstra, vilket leder till att de får längre bortaresor.

Föreningen skickade i början av veckan in ett udda motförslag som innebär att de flyttas tillbaka till division 5 norra, en serie med 13 lag och totalt 24 matcher per lag, och att division 5 nordöstra genomförs med elva lag och 20 matcher.

Smålands Fotbollförbund, som har fått in ett par förslag gällande ojämnt lag i distriktsserierna på herr- och damsidan inför söndagens representantskapsmöte, ger förslagen direktavslag.

”Dessa förslag har inte styrelsen beaktat då de strider mot TB (tävlingsbestämmelse) 2 Kap9§ som föreskriver antal lag i respektive serienivå”, skriver förbundet.

Frågan var uppe på representantskapsmötet 2025 genom en motion från Nybro IF och förslaget avslogs med stor majoritet.

”Ojämna serier skapar problem i planeringen med antal omgångar där serier måste sluta samtidigt då det är gemensamma kval. Det blir också sportsliga skillnader i serier med olika antal lag som ska tävla om uppflyttningsplatser till tex SvFF:s förbundsserier. Styrelsen ser en stor svårighet i vem som ska få nyttja regeln och vad som ska krävas för att den ska träda i kraft”, var svaret från Smålands Fotbollförbunds styrelse på förra årets representantskapsmöte.