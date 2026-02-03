Missnöje mot ny serieindelning – berörd förening lägger udda förslag

Höreda GIF vill lämna division 5 nordöstra och flyttas tillbaka till division 5 norra med anledning av de långa bortaresorna. Enligt föreningens motförslag blir det 13 lag i den norra serien och endast elva lag i den nordöstra serien. Frågan kommer avgöras på söndagens representantskapsmöte. Foto: Bildbyrån

"Vi har drabbats hårt efter vi fått det reviderade serieförslaget då vi hamnat helt offside", skriver Ingemar Ekelund i Höredas herrsektion i ett mejl till förbundet.

Höreda GIF är inte intresserade av att byta division 5-serie och lägger fram ett udda förslag som reducerar antalet lag och matcher i division 5 nordöstra.

Vår tidning berättade under förra veckan om att Höreda GIF ser ut att byta division 5-serie, från den norra till den nordöstra, och därmed kliva in på Västerviks FF:s plats i division 5 nordöstra eftersom VFF har tackat ja till en friplats i division 4 norra.

Höredas huvudtränare Tommy Hvit var inte särskilt förtjust i Smålands Fotbollförbunds reviderade serieförslag.

”Det känns väl så där med de långa resorna i division 5 och åka ut till ostkusten så pass många gånger. Serien som låg innan kändes mer bekväm för vår del just resemässigt”, sa Tommy Hvit till vår tidning då.

"Skulle spara in 91 mil tur och retur"

Höreda har vridit och vänt på förbundets förslag och kommit fram till att lägga ett något udda motförslag som innebär att Höreda flyttas tillbaka till division 5 norra, som består av 13 lag och totalt 24 matcher, och att division 5 nordöstra genomförs med elva lag och 20 matcher.

Höreda anser att de har kapats bort från närliggande lag och hamnat i en serie med ”extremt långa” bortaresor till ostkusten.

”Vi tycker detta är ett rimligt förslag då vi skulle spara in 91 mil tur och retur under säsongen, vilket också skulle innebära tio-elva timmars restid. Dessutom skulle lagen i nordöstra serien spara sina resor till Höreda”, skriver Ingemar Eklund från Höredas herrsektion i ett mejl som vår tidning har tagit del av.

Höreda tycker att förbundet ska tänka utanför boxen och släppa tankarna på sex division 5-serier med tolv lag i varje serie.

”Vi har tänkt lite utanför boxen och lagt förslag på att vi flyttas över till den norra (som ju är den naturliga placeringen för oss) och som då innehåller 13 lag och den nordöstra blir då elva lag i stället. Det blir två mer matcher i den norra men är ju säkert inte svårt att få in och den nordöstra två mindre vice versa. Serierna blir ju ojämna och innebär att man står över en omgång i och för sig, men de nordöstra lagen och speciellt de på ostkusten slipper en långresa till Höreda. Detta år var det vi som drabbades orimligt hårt över det lagda förslaget men nästa år är det kanske ett annat lag. Vi bör kanske vara rädda om lokalfotbollen och division fem är ju trots allt en låg serienivå”, skriver Ingemar Eklund.

Serierna fastställs på det framflyttade representantskapsmötet nu på söndag.