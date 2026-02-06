Jönköpingslagen vill inte komma hit – så ser motdragen ut: ”Inte fair”

IK Vista vill komma bort från division 4-serien med resor till vårt område, bland annat Gullringen, och istället placeras i en serie med kortare resor. "Det liggande förslaget tvingar oss att överväga årets seriespel noga", skriver IK Vista i sitt alternativa förslag. Foto: Ossian Mathiasson

Jönköpingslagen vill gärna komma bort från division 4 norra och slippa resor till Vimmerby och Västervik. Nu släpper föreningarna alternativa serieförslag som tas upp för diskussion på söndagens representantskapsmöte.

För första gången på väldigt länge – och frågan är om det ens har hänt tidigare – kommer årets upplaga av division 4 norra bestå av sex lag från Vimmerby kommun och Västerviks kommun. Vimmerby IF, Gullringens GoIF, IFK Västervik, Tjust IF FF, Västerviks FF och Hjorted/Totebo tar alla plats i den hyperintressanta serien och det är matcher som alla inblandade längtar till.

Det är inte direkt alla division 4-lag som jublar över Smålands Fotbollförbunds serieindelning med resor till vårt område.

Jönköping Torpa BK, IK Vista och Ekhagens IF, de tre Jönköpingslagen som har ritats in i den norra division 4-serien, har lagt fram motförslag för att få till en annan serieindelning.

IK Vista uttrycker i sitt motförslag att de inte vet om de kommer till spel om de hamnar i division 4 norra.

”Det liggande förslaget tvingar oss att överväga årets seriespel noga då kostnaderna kommer landa på en nivå som inte är rimlig på den här serienivån. Att vi får högre resekostnader än när vi låg i trean är helt absurt. Det är inte fair att det alltid är vi, Ekhagen och övriga lag i östra delen av kommunen som alltid får resorna till östkusten”, skriver IK Vista.

Vista petar in sig själva, Jönköping Torpa och Ekhagen i division 4 nordvästra och flyttar över Sävsjö FF, Malmbäcks IF och Waggeryds IK till division 4 norra.

"Skillnaden i restid är väldigt påtaglig"

Jönköping Torpa och Ekhagen kommer med ett gemensamt motförslag som på det stora hela påminner om Vista förslag. Skillnaden är att de fortsatt placerar Vista i norra serien och låter Waggeryd vara kvar i den nordvästra serien.

”Ser vi till den sammanlagda restiden innebär nuvarande serieförslag att vår totala restid till samtliga bortamatcher uppgår till drygt 33 timmar, detta jämfört med de dryga elva timmarna vi hade haft att resa i den nordvästra serien. Som jämförelse skulle lag som Sävsjö och Malmbäck, vid placering i den norra serien, vilken de deltagit i tidigare säsonger, landa på betydligt kortare restid, samt betydligt längre restid i division 4 nordvästra, likt det befintliga förslaget. Skillnaden för oss i restid är väldigt påtaglig, och utgör ett rimligt argument för att vi geografiskt vore mer rimligt placerade i den nordvästra serien”, skriver Jönköping Torpa i sitt alternativa förslag.

Föreningen anser att förslaget skulle skapa en mer geografiskt rimlig och sportsligt balanserad lösning för berörda lag, något som många lag har ställt sig bakom.

”Vi har varit i kontakt med Eksjö som svarade följande: "IF Eksjö Fotboll står bakom ert förslag. Vi motiverar det med fler Höglandsderbyn, kortare resor och större generellt intresse kring serien". Vidare har vi även från de aktuella serierna pratat med Bosna IF, Gnosjö IF, Habo IF, Hovslätts IK, IF Hallby, Norrahammars IK, Råslätts SK, Smålandsstenar GOIF, Waggeryds IK, Aneby SK, Gullringens GoIF, Hjorted-Totebo, IFK Västervik, Tjust IF FF och Tranås FF. Samtliga av dessa lag ser positivt på vårt förslag, detta då de med vårt förslag får kortare restid, och är inne på Eksjös linje där vårt förslag skulle generera två serier av högre allmänt samt eget intresse”, skriver Jönköping Torpa.

Inte råd att hyra buss till bortamatcher

Vidare skriver man att föreningen är blott två år gammal, befinner sig i ett uppbyggnadsskede och saknar ekonomiska förutsättningar för att hyra buss till matcher på bortaplan.

”Vi har i dagsläget inte de ekonomiska förutsättningarna att hyra buss till bortamatcher. Samtidigt blir även resor med privata bilar svåra att få ihop, både ekonomiskt men främst logistiskt för spelarna och föreningen. Detta är potentiellt även sportsligt problematiskt, då tre-fyra spelare i praktiken behöver agera chaufförer snarare än att kunna förbereda sig fullt ut inför match. Sammantaget riskerar detta att påverka både närvaro, prestation och i förlängningen vår möjlighet att över huvud taget kunna bedriva en hållbar verksamhet”, skriver Jönköping Torpa.