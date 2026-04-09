VI TIPPAR: Så slutar den glödheta division 4-serien

En ny fotbollssäsong står för dörren. Den högintressanta division 4-serien vimlar av lokala lag och vår tidning har gett oss på det omöjliga uppdraget att tippa utgången av serien.

Simon Henrikssons tabelltips:

1) Jönköping Torpa BK

2) Vimmerby IF

3) Gullringens GoIF

4) Aneby SK

5) Hjorted/Totebo

6) IK Vista

7) Ekhagens IF

8) Västerviks FF

9) Tranås FF

10) Tjust IF FF

11) IF Eksjö Fotboll

12) Mariebo IK

Kommentar: Jönköping Torpa BK har sprungit igenom både sexan och femman. De har även imponerat under försäsongen och ser väldigt starka ut. Jag tror att de kommer gå en hård kamp mot Vimmerby IF om att bli tabelletta, men vinner den kampen på rutin och erfarenhet. VIF har lite för ungt lag för att jag tror att det ska räcka hela vägen till seriesegern. Lägg därtill ovisshet på spelare som Oskar Stejdahl och Joakim Storm vad gäller deras fysiska status. Gullringen med spelare som Rasmus Bexell, Ola Lindblom, Alexander Svartz, Haris Dreco, Gustavo Borges och nu även Sebasthian Svensson kommer bli ett topplag. Jag tror många underskattar de gulsvarta.

HT pekas ut som seriefavoriter av en del, men har inte rosat marknaden under försäsongen. Jag tror man kommer vara bra, men inte tillräckligt bra för en toppstrid. Västerviks FF klarar nytt kontrakt. Hemma på konstgräset springer man sönder många lag, men man kommer få svårt mot riktigt tunga och fysiska lag. Tjust IF FF får det jobbigast av de lokala lagen. Fullständigt utspelade var man av Vimmerby IF i påskhelgen och jag var mycket överraskad över den starka tabellplaceringen ifjol. I år tror jag att man tvingas till ett ovisst negativt kvalspel.

Rickard Johnstons tabelltips:

1) Vimmerby IF

2) Jönköping Torpa BK

3) Hjorted/Totebo

4) Tranås FF

5) Aneby SK

6) Gullringens GoIF

7) Västerviks FF

8) IK Vista

9) Ekhagens IF

10) IF Eksjö Fotboll

11) Tjust IF FF

12) Mariebo IK

Kommentar: Vimmerby IF pallar för favorittrycket och tar steget tillbaka direkt. De har visat klass under försäsongen och jag har svårt att se att något annat lag rår på ett löpstarkt och aggressivt VIF över 22 omgångar. Dessutom kryddat med intressanta nyförvärv som Farouk Alaloush och Armend Mahmutaj. Frånsett de sista träningsmatcherna har H/T sett intressanta ut och får de bara ordning på försvarsspelet kan de utmana om topp tre. Framåt hänger en hel del på Simon Sandholms status. Går både han och Ahmed Tarabeih skadade under en längre period är en mittenplacering en mer rimlig gissning.

Gullringens GoIF har inte alls imponerat under försäsongen men det finns kvalitet i laget, inte minst tack vare sena värvningar av Haris Dreco och Sebasthian Svensson, och tids nog får nog Karlo Goranci ordning på spelet i takt med att träningsnärvaron blir bättre. Det blir ingen topplacering men väl nytt kontrakt med bred marginal. Bröderna Grönwall fixar samtidigt en stabil sjundeplats till nykomlingen Västerviks FF.

Tjust då? Ja, det tredje Västervikslaget får det tuffare. Kan de knipa ett par derbyn mot VFF och H/T klarar de sig kvar, annars tror jag att de trillar ur.

Ossian Mathiassons tabelltips:

1) Vimmerby IF

2) Jönköping Torpa BK

3) Hjorted/Totebo

4) Tranås FF

5) Aneby SK

6) Västerviks FF

7) Ekhagens IF

8) Gullringens GoIF

9) IK Vista

10) Tjust IF FF

11) Mariebo IK

12) IF Eksjö

Kommentar: Vimmerby IF åkte ur division 3 i fjol och har gett sig den på att sejouren i division 4 bara ska bli ettårig. Det är jag tämligen säker på att den kommer bli. Vimmerby har hittat tillbaka till en hög intensitet i presspelet, ett energiskt och hårt jobb som gör det jobbigt för motståndarna och höjt rörligheten till en ny nivå. Lägg därtill att både träningsnärvaron och träningskulturen är god, att det finns gott om skickliga spelare och att konkurrensen är stor. Laget som skulle kunna utmana VIF om seriesegern är Jönköping Torpa, en nystartad förening som har gått som en raket genom seriesystemet sedan starten 2023 och förfogar över ett intressant lag med spelare som har spelat högre upp i seriesystemet.

Hjorted-Totebo är en annan nykomling och uppstickare som blir intressant att följa i division 4. Det offensiva registret kommer bära laget långt och enligt mig till en tredjeplats i serien.

Ett lag som kommer överraska och ge många lag en aha-upplevelse är Västerviks FF. Det är ett ungt, vältränat och homogent lag med mycket spring i benen och en stark lagkänsla. Alla spelare gör verkligen allt för att laget ska nå framgång. VFF kommer bli svåra att bräcka och behöver inte vara oroliga för bottenstriden.

Ett tips som skiljer sig från fotbollstyckarna i området är min placering av Gullringen. Gulsvart har hamnat i både toppen och botten de senaste säsongerna och känslan är att det blir en kamp i botten i år. Jag hade för någon månad sedan Gullringen på negativ kvalplats och det var kopplat till den tunna och skadekänsliga truppen och den låga träningsnärvaron. Med förstärkningarna av Haris Dreco och Sebasthian Svensson och comebacken av Gustavo Borges blir det några pinnhål upp i tabellen. Betydelsen av Alexander Svartz och Ola Lindblom i mittförsvaret är stor. Det är två spelare som måste vara skadefria och spela så gott som samtliga matcher.

Tjust upplevde en trevlig första säsong i division 4 och slutade sexa i en jämn serie. Jag tror Tjust får svårt att fira lika stora framgångar denna säsong och hamnar i negativt kval. Det finns intressanta och kvalitativa spelare i laget, men i årets tuffa serie kommer det inte räcka till. Målvaktssituationen, att laget saknar en målvakt som tar på sig uppgiften att stå majoriteten av matcherna, omgärdas av många frågor.

