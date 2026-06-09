Gullringen värvar två offensiva spelare – mer kan vara på gång

Med en seger på de sju senaste matcherna befinner sig Gullringens GoIF i ett bekymmersamt läge i division 4. Nu förstärks truppen med två offensiva spelare.

Vår tidning hade under förra veckan uppgifter om att Vladimir Radak lämnar Hultsfreds FK för Gullringens GoIF. Det står nu klart att mittfältarens övergång till Gullringen är klar.

– Det stämmer. Han är klar nu och blev klar i lördags. Det är en fotbollskille med bra fotbollstänk. Han tillför i truppen och i gruppen. Vi behöver få in fler spelare i truppen så det är en spelare som jag inte är osäker på, säger Karlo Goranci.

Spelar mot jumbon på lördag

Gullringen fyller på truppen ytterligare då forwarden Marcus Oskarsson Johansson återvänder efter att ha spelat i Horn/Hycklinge 2024 och moderklubben Kisa BK 2025 och halva säsongen 2026. ”MOJ” finns med i den trupp som Gullringen har på sin hemsida.

– Det stämmer. ”Macke” är klar. Jag hade honom i Gullringen för fyra år sedan och han tillför spelförståelse och fotbollstänk. Det är också en trevlig person att ha i omklädningsrummet och han bidrar med snack på och utanför planen, säger Karlo Goranci.

Hur kommer det sig att han vänder tillbaka till Gullringen?

– Jag hade en dialog med ”Alex” (Alexander Svartz) och nämnde spelare som jag funderade på, bland annat Macke OJ. Samma helg som jag ringde ”Alex” nämnde han att han hade blivit kontaktad av en person i Macke OJ:s familj som ville att han skulle gå till Gullringen. Jag ville jättegärna ha honom och ”Patte” pratade i sin tur med Kisa BK. Eftersom vi hade en bra dialog när Muad (Mahamud Muhiyadin) gick tillbaka till Kisa var det inga problem med den här övergången.

Vladimir Radak och Marcus Oskarsson Johansson är spelklara och tillgängliga när Gullringen möter jumbon Ekhagens IF på hemmaplan på lördag.

– Det kommer lägligt nu när ”Ralle” (Rasmus Bexell) är avstängd på lördag.

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"Behövs konkurrens i laget"

Hägerstads IF:s forward Adam Härnström ryktas också till Gullringen, enligt uppgifter till Vimmerby Tidning. Det är inget som är klart, enligt Karlo Goranci.

– Han är en intressant spelare som vi inte skulle tacka nej till att få in, men ingenting är klart.

Hur många fler spelare vill du få in i truppen?

– Truppen är liten som den är i dag. Som jag ser det finns det inget tak för hur många spelare man kan få in och vi har både öron och ögon öppna.

På vilken position tycker du att ni behöver förstärka?

– Jag skulle säga att det överlag är offensiva spelare, sedan är det ingen tvekan om att det behövs konkurrens i laget. Det finns inget tak och så länge spelare tillför och är duktiga finns det intresse. Ingen säger nej till duktiga spelare

Ingen spelare är på väg att lämna Gullringen. På skadelistan finns både Jesper Wärnehall och Olle Eriksson.

– Jesper kommer tillbaka efter sommaren och Olle hade röntgentid för knät förra veckan. Antingen är det menisken eller brosk i knät och när han får besked från röntgen kan han få rehabövningar, men det blir troligtvis inget mer spel innan sommaruppehållet.