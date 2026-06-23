Tidig utvisning förstörde dagen för Vimmerby B

Vimmerby B fick en jobbig match i värmen på XL Bygg Arena. Inte blev det bättre av Isabella Gunnarssons röda kort efter en halvtimme.

Tränaren Fredrik Credholdt var frågande till beslutet att ta fram stoppljuset.

– Vi fick en jäkligt konstig utvisning tidigt och det ställde till det lite för oss. De slår en långboll som studsar och de springer ihop,. Jag kan väl tänka mig ett gult men det var absolut inget rött, men det är sånt som händer.

I det läget hade VIF 1-0 efter mål av Alice Kennmark. I andra utökade Meja Olofsson till 2-0 och Vimmerby hade tre poäng i sin ask. Men något firande blev det inte. Först reducerade Eksjö med kvart kvar och på stopptid fick bortalaget straff. 2-2.

– Vi krigade verkligen och det är surt när de får en straff i slutet. Jag ser inte om den är rätt eller fel. Vi har ett ungt lag och lär oss varje match. Hela laget sliter hårt och det är riktigt kul att se.

Tabellen finns här.