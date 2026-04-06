Rosenfors orkade inte med Vimmerby IF B efter paus

En tunn trupp och ett par skador på det – då tappade Rosenfors i stort sett allt mot Vimmerby B.

Hemmalaget vann med 6-0 efter 1-0 i paus.

– Vi var bra med i början, men har en tunn trupp och det blir märkbart i andra halvan av matchen. Jag tycker att det är en jämn match överlag, i början såg det väldigt bra ut, men vi får lite skador och får plocka om lite. Det är ändå en jämn match och resultatet speglar inte riktigt matchen, säger RIK-tränaren Alexander Karlsson.

Fredrik Credholdt i VIF var belåten med spelet efter paus.

– Jag ska inte säga att det var enkelt, men det känns som att vi är ett bättre lag. Vi var fem år yngre i snitt kanske och tjejerna gjorde det bra. Vi hade 1-0 efter första och fick mer rörelse i andra och luckrade upp dem bättre i andra, säger han.

Allie Abenius var ensam om att göra två mål. Salama Taher, Meja Olofsson, Stephanie Sauma och Rayana Alkhanov satte övriga.

Båda tränarna framhöll sina respektive kollektiv.