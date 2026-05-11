VIF B kämpade till sig en poäng i regnet

Nästan utspelade i första och 0-2 på tavlan. Då hittade Vimmerby B ny energi och kämpade till sig ett kryss hemma mot Vetlanda U.

Matchen skiftade ordentligt i paus där Vimmerby lyfte sig flera nivåer sista 45. Salama Taher och Stephanie Sauma fixade målen och VIF gick ikapp till 2-2. Bud på segermål fanns, men 2-2 var relativt rättvist.

– I första halvlek kom vi inte upp i nivå, de hade mycket boll. I andra var vi mycket bättre och det hade inte orättvist om vi hade fått vinna. Vi möter ett bra lag och vi har ett extremt ungt lag. Det är nog fem spelare som spelar elvamanna för första gången i sitt liv. Det var bra gjort och en poäng med mersmak, säger tränaren Fredrik Credholt.

Plus går till hela truppen.

