Storseger för Vimmerby B – fem olika målskyttar

VIF var precis så överlägset som siffrorna visar och extra glädjande var att hela fem spelare nätade: Rayana Alkhanov, Stephanie Sauma, Sanna Stefansson, Linn Lindersson och Mila Lindgren.

– Det var stabilt och vi var bättre rakt över. Det var inte mycket snack. Vi spelade bra och stundtals var det riktigt bra. Det var en liten och studsig plan på naturgräs och allt går lite långsammare än vi är vana vid, men rakt över är det en jättebra insats, säger tränaren Fredrik Credholdt.

Backen Olivia Hermansson och anfallaren Rayana Alkhanov stack ut.

