VETERANEN KAN TVINGAS SLUTA EFTER NY SMÄLL

Nyss fylld 40 år kan Anton Palmérs fotbollskarriär vara över. Smällen mot Tuna den 10 juni var inte särskilt kraftig – men en ny hjärnskakning blev det. – Min initiala tanke är att jag är färdig med fotbollen, säger han.

När vi pratar med varandra på torsdagen har Palmér nyss varit instängd i ett mörkt rum i flera dagar. Smällen var inte hård, men den tog hårt på hjärnan ändå.

– Jag fick smällen den 10 juni och det kändes hyfsat bra, men jag mådde sämre veckan efter. I lördags bara smällde det i huvudet och då åkte jag till akuten. Läkaren sa att jag skulle gå hem och lägga mig i ett mörkt rum i tre-fyra dagar och det har jag gjort nu. Det är obehagligt som fan, säger han.

Tror att han gjort sin sista match

Idag är känslan lite bättre.

– Det är svårt att svara på, alla intryck jag får skapar lite oro i huvudet, men jag tror att det går åt rätt håll. Ser jag ljus får jag lite känningar, jag antar att man får backa lite och gå lite framåt.

Att det skulle bli någon mer fotboll är osannolikt, i alla fall som känslan säger här och nu.

– När man blir liggande i ett kolsvart rum i fyra dygn och är ensam med sina tankar så tänker man ju väldigt mycket. Det är extremt deprimerande. Är det värt det? Kommer det bli bra igen? Min initiala tanke är att jag är färdig med fotbollen, men jag vet ju också att man glömmer väldigt fort. Som jag känner så blir det inget mer spel.

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"Träffade lite illa"

Läkarna har kallat reaktionen för förskjuten hjärnskakning.

– Jag vet inte om det går att skydda sig, smällen nu var inte ens hård. Jag kände bara att det träffade lite illa. Jag kanske skulle ha lyssnat lite mer på kroppen när det hände, men det är svårt när man inte känner sig dålig.

För två år sedan fick Palmér en mycket kraftig hjärnskakning.

– Den smällen var betydligt kraftigare och den har jag återhämtat mig från, men jag har mått lika dåligt den här gången. Det verkar ju bli värre ju fler man får, men många gånger kommer man tillbaka bara man följer hjärntrappan. Jag har inte fått några blödningar.

"En väckarklocka"

40-åringen har gjort en lysande säsong för Djursdala.

– Jag har känt mig pigg och varit i bra fysisk form. Jag känner mig som 25 när jag spelar fotboll och tycker det finns mycket kvar i mig. Jag hade kunnat spela tills jag är 45. På så sätt är det tråkigt att behöva sluta efter två smällar… Det är ju otroligt ledsamt, men det finns mycket annat i livet också. Jag trivs otroligt bra i Djursdala och jag får väl åka ut och spela kvadraten. Fotbollen har gett väldigt mycket glädje, men jag får hitta något annat. Det här är kanske en liten väckarklocka.

Utöver Djursdala har Palmér representerat bland annat Gullringen, Storebro, Rumskulla och Vimmerby.

"Ett tungt avbräck"

För DSK blir det såklart ett avbräck. Jumbon Stjärnan och den spännande cupmatchen mot Jönköping Södra återstår innan laget tar sommar.

– Betytt väldigt mycket för oss i år och det är ett tungt avbräck, men vi tar det vecka för vecka. Jag är inte läkare och kan inte göra några uttalanden, men självklart tror jag inte att det är så bra. Vi hoppas att han ska piggna till och att det inte ska vara så allvarligt. Han har varit väldigt bra i år, jobbat hårt och bidraget på sitt sätt, säger tränaren David Henriksson.