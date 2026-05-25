Tränaren efter krysset: "Vet inte vem som sagt att vi ska gå upp"

Målsnålt, chansfattigt och mycket kamp. Kvällens match var ytterligare en i raden av de matchbilder som brukar bli resultatet när Djursdala och HMIS gör upp.

– Det är en tuff match och de är tuffa att möta. Det är mycket kamp och i första är vi inte riktigt där fullt ut. De är starka och fysiska och vi får inte riktigt snurr på det. Det är en liten baksmälla efter den fina prestationen mot Myresjö, men vi får med oss en poäng och det är alltid någonting.

"Vet inte vem som sagt att vi ska gå upp"

Båda lagen hade ett par målchanser, men 0-0 var inte ologiskt.

– Petter (Sandberg) gör några räddningar och det var inte många chanser åt något håll. Det var en jämn match där det inte hände så mycket. Det var slarvigt och dåliga uppspel. Vi hittar inte riktigt rätt i passningarna och löpningarna. Vi synkar inte.

Djursdala hade haft bra häng på toppstriden vid en trepoängare.

– Vår målsättning är att komma på tredjeplats. Jag vet inte vem som sagt att vi ska gå upp i fyran, Oskarshamn och Ruda är alldeles för bra i toppen och Fårbo har också börjat starkt. Det är många lag som kan göra upp om det och en jämn serie. Alla tar poäng mot alla. Vi ska göra en bra träning på onsdag och tar nya tag mot Fårbo på fredag.

Ingen i DSK var bättre än någon annan.