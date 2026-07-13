JUST NU: EX-ALLSVENSK SPELARE TAR ÖVER GULLRINGEN

Henrik "Fimpen" Gustavsson, målvakt i Åtvidabergs FF under flera allsvenska säsonger, tar över tränarsysslan i Gullringens GoIF. Foto: Bildbyrån

Gullringens GoIF entledigade huvudtränaren Karlo Goranci i början av juli. Nu meddelar division 4-klubben vem som tar över tränarsysslan. Tidigare allsvenska målvakten Henrik ”Fimpen” Gustavsson blir ny huvudtränare och tillträder direkt.

Fredagen den 3 juli kallade Gullringens sportgrupp in Karlo Goranci till ett möte på Gullemon och gav honom beskedet att han entledigas från huvudtränaruppdraget i division 4-klubben.

Det har därefter pågått en tränarjakt som Gullringen har kommit i mål med. Klubben meddelar på måndagsförmiddagen vem som tar över tränaruppdraget.

Den tidigare allsvenske stormålvakten Henrik ”Fimpen” Gustavsson tar över som ny huvudtränare för föreningens herrlag. Med hundratals matcher på elitnivå och en gedigen erfarenhet ska han nu leda Gullringen framåt.

"Otroligt inspirerande"

Efter en tids sökande efter rätt ledarnamn har pusselbitarna fallit på plats. Henrik ”Fimpen” Gustavsson, starkt förknippad med sin framgångsrika spelarkarriär i Åtvidabergs FF där han bland annat vaktat målet i Allsvenskan, kliver in i rollen som huvudansvarig.

"Det känns otroligt inspirerande att kasta sig in i det här uppdraget. Gullringens GoIF är en klassisk förening med stolta traditioner, ett stort hjärta och fantastiska faciliteter här på Gullemon. Jag ser fram emot att börja jobba med spelartruppen, sätta min prägel på laget och tillsammans bygga något riktigt starkt inför framtiden", säger Henrik Gustavsson i ett pressmeddelande.

Föreningsledningen i Gullringens GoIF är mycket nöjda med att ha knutit till sig ett så pass meriterat namn.

"Vi är otroligt stolta och glada över att kunna presentera "Fimpen" som vår nya huvudtränare. Hans fotbollsresa talar för sig själv, och den professionalism och vinnarmentalitet han besitter är precis vad vi har letat efter. Detta visar att Gullringen är en attraktiv klubb med höga ambitioner", säger Patrik Wärnehall, fotbollsansvarig i Gullringens GoIF, i ett pressmeddelande.

Gullringen ligger sexa med 18 poäng efter 13 matcher och inleder höstsäsongen med ett kommunderby mot Vimmerby IF på bortaplan.