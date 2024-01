ZEILONS MÅL VISADE VÄGEN FÖR VIBK – NU VÄNTAR SERIEFINAL

KFUM Jönköping och Vimmerby IBK fajtas om seriesegern i division två. Ikväll tog båda lagen tre nya poäng. Jönköping via 14-1 hemma mot Väckelsångs IK och Vimmerby via 8-5 borta mot Växjö IBK Utveckling.

I tabelltoppen står nu Jönköping på 34 poäng och VIBK på 32 poäng. På fredag kväll möts lagen i Idrottshallen i Vimmerby.

– Jönköping vann med 14-1 ikväll och är en riktigt stabil maskin. Hade vi torskat idag hade det sett riktigt tufft ut, men nu kan vi verkligen se fram emot nästa match, säger Alexander Pettersson.

16-årig målskytt

VIBK fick en tung start borta mot Växjö och hamnade i underläge efter knappt fem minuters spel. John Pettersson kvitterade till 1-1 efter 8.41, men hemmalaget tog på nytt ledningen strax därefter. Med drygt fem minuter kvar att spela av den första perioden klev backen Karl Hjelmland fram och kvitterade till 2-2.

Därefter handlade mycket om Mattias Zeilon. Med bara nio sekunder kvar att spela av perioden gav han Vimmerby ledningen med 3-2.

– Ska man bryta ner det var det en förstaperiod som inte var bra. Jag tycker inte att vi var där från start överhuvudtaget egentligen. Vi var inte påkopplade alls, samtidigt som de kom in med mycket energi. Vi kom ändå ifrån perioden med en 3-2-ledning efter en bra avslutning, säger Alexander Pettersson.

Sex minuter in i den andra perioden utökade samme Zeilon gästernas ledning till 4-2. Därefter hittade 16-årige A-lagsdebutanten Nils Danielsson nätet och 5-2 var ett faktum.

Zeilons tredje

Växjö reducerade till 5-3 innan Vimmerbys poängkung Jonatan Green hittade målet och bortalagets ledning var återigen tre mål stor. Med mindre än halvminuten kvar att spela av den andra perioden reducerade hemmalaget på nytt och fick viss kontakt inför den avslutande perioden.

Väl där gjorde Vimmerby processen kort med Växjö. Två minuter in i perioden klev Mattias Zeilon fram ännu en gång och med sitt tredje mål för kvällen såg han till att VIBK återigen var i ett tremålsöverläge. Inte ens två minuter senare utökade William Björngard till 8-4.

Ingen större dramatik

8-4 stod sig sedan långt in i perioden. Hemmalaget lyckades reducera till 8-5 med knappt sju minuter kvar av perioden, men någon större dramatik blev det aldrig. Istället kunde VIBK på ett säkert sätt spela hem tre viktiga poäng via seger med just 8-5.

– I andra och tredje var det vår match. Vi spelade riktigt bra försvarsspel, det grundlade segern idag. Killarna höll dem på utsidan samtidigt som vi var ruskigt effektiva framåt. Efter att vi gjort 7-4 och 8-4 kunde vi spela på resultatet. Vi är starka på att spela på en ledning utan att bli passiva.

Alexander Pettersson gav beröm till Mattias Zeilon och A-lagsdebuterande Nils Danielsson.

– "Matte" gjorde en av sina bättre matcher, inte bara för de tre målen utan han var också riktigt bra i det defensiva spelet. Sen var det jättekul att se "Nisse" komma in i förstafemman och göra det så bra. Han tog rollen på rätt sätt och spelade precis som vi ville.

Även målvakten Alexander Adolfsson fick ett extra omnämnande.

– Men alla kom undan med godkänt, det var en laginsats där alla var med och bidrog, säger Alexander Pettersson.