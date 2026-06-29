Flera positiva besked för Virserum – Lundqvist stannar

Virserums SGF har presenterat flera viktiga besked inför kommande säsong. Bland annat kommer Vimmerbykillen Theo Lundqvist stanna kvar i klubben.

VSGF har varit offensiva under sommaren och satt ihop en helintressant tränartrio med Mattias Lindén, Pierre Gustavsson och Adam Dahl – alla tre med förflutet i Vimmerby Hockey.

Det har såklart även Theo Lundqvist – 25 poäng på 18 matcher i vintras – som nu gett klartecken för ytterligare en säsong.

– Det känns bra att Theo har signat för ytterligare en säsong då det är en forward som kan hota vilket försvar som helst med sin fart och aviga dragningar, kommenterar klubben på sociala medier.

Lundqvist själv är taggad:

– Att skriva på för en säsong till kändes givet. Ska bli sjukt skoj! Känns som vi har någonting spännande på gång.

Två målvakter klara

Utöver det har Virserum säkrat upp målvaktssidan med Leo Fridh och Oliver Sandlund.

– Detta är två målvakter som alltid är på träningarna och tävlar, strävar ständigt efter att utvecklas på bästa sätt. De kompletterar varandra bra med sitt lugna sätt att jobba mellan stolparna. Detta är två målvakter som kan vinna matcher åt laget när det övriga spelet hackar, meddelar klubben.

Virserum har också förlängt med anfallaren Carl Backskär och värvat in Neo Noresson som senast spelade J20-hockey med Kalmar.