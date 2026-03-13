Tio år sedan sist – lokala klubben tillbaka med damlag

Virserums SGF kommer från och med årets säsong ha ett representationslag i seriespel på damsidan. Senast VSGF hade ett damlag i seriespel var säsongen 2016.

Till årets säsong gör Virserums SGF en satsning på att återigen ha seniorverksamhet på damsidan i fotboll. Senast klubben hade ett damlag i fotboll var 2016. – Nu är det äntligen dags igen, säger Kajsa Rydén, ledamot i VSGF:s styrelse.

Virserums SGF kom till spel med damlag i seriespel både 2015 och 2016. Första året gjorde man det tillsammans med Järnforsens AIK och andra året stod man på egna ben.

Nu, tio år senare, känner klubben att det är dags att starta ett damlag till säsongen 2026.

– Vi har haft ett äldre tjejlag och ser att deras nästa steg är att gå mot ett damlag. Det kommer vara ett väldigt ungt lag, men vi hoppas samtidigt på att några tidigare fotbollsspelare kan komma tillbaka och börja spela igen, säger Kajsa Rydén, ledamot i VSGF:s styrelse.

"Läge att testa ett damlag"

Majoriteten består av spelare födda mellan 2009 och 2012 och VSGF ställde upp med ett lag i en F10-serie förra året.

– Vi känner att det är läge att testa ett damlag. Vi har i flera år kämpat för att få igång ett damlag och vill ha två seniorlag, ett på herrsidan och ett på damsidan. Nu har vi verkligen kunnat ha kvar våra tjejer i fotbollen och tränarna har verkligen värnat om att stärka tjejerna och vara kvar i idrotten, vilket vi tycker är helt fantastiskt, säger Kajsa Rydén.

Mikael Axemo har varit lagets tränare och runt laget har Ulrika Axemo, Frida Kullberg och Malin Karlsson funnits.

Det nya damlaget kommer ledas av Adis Mulisic 2026. Laget kommer till spel i division 5 Vimmerby och möter Frödinge/Brantestad SK, HM IS, Hultsfreds FK B, IFK Oskarshamn/Rödsle BK B, Blackstad/Odensvi IF och Tjust IF FF.

Att VSGF återigen kommer till spel med ett damlag i seriespel är vad som betyder mest, enligt Kajsa Rydén.

– Vi ser inte resultatet som det vi ska satsa på utan det vi vill satsa på är att vi ska få igång ett damlag och att det ska spelas damfotboll på Virumsvallen igen. Det har inte funnits något damlag i klubbens regi sedan 2016. Det är jättemånga år sedan nu och det känns jätteroligt att det är dags nu.

"Det är nu vi ser vad vi får ut av det"

VSGF hade för några sedan varken herr- eller damlag i fotboll, vilket till stor del berodde på uppbrottet med Järnforsens AIK på herrsidan.

– Vi är en förening som har velat satsa på både flick- och pojkfotboll och vill värna om båda delarna. Det är på det sättet vi kan så frö och det är nu vi ser vad vi får ut av det. När vi för några år sedan inte hade seniorfotboll såg vi ändå att vi kunde komma tillbaka starkt med ett ungt lag på herrsidan. Det är vår ungdomsverksamhet som är anledningen till detta.

Kajsa Rydén tror på en lyckad säsong och får känslan att herrlaget kan göra bra ifrån sig i division 6.

– Det är många unga grabbar som har fått några år i seniorfotbollen och tagit stabila platser i vårt seniorlag. Vi ser fram emot en härlig fotbollssäsong på Virumsvallen.