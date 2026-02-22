SÄSONGEN ÖVER FÖR VIRSERUM – ETT MÅL IFRÅN

Tobias Jahr är intresserad av en fortsättning inför nästa säsong. Efter förlust idag har Virserum spelat färdigt för säsongen. Foto: Stefan Härnström

Virserum behövde tre poäng borta mot Rydaholm för serieseger. Med knappt fem minuter kvar kom 2-2-kvitteringen och VSGF hade sedan bud på ett segermål. Tyvärr avgjorde Rydaholm i tom kasse och vann därmed serien.

Förutsättningarna var enkla inför matchen. Virserum behövde tre poäng. För Rydaholm räckte det med två. Resultatet blev en ovanligt tajt historia där Theo Lundqvist gav Virserum ledningen i första.

I andra lyckades Rydaholm vända på steken till 2-1, men Virserum samlade kraft och kom ut hårt i sista. Pressen gav 2-2 genom Carl Backskär. Då stod klockan på 55.40.

"Hade mycket lägen"

Virserum fortsatte trycka på, men det ville sig inte. Rydaholm avgjorde i tom kasse med drygt en minut kvar.

– Det var en tajt match och två disciplinerade lag idag. Det var spännande när vi gick ikapp, vi var ju tvungna att ta tre poäng och tog ut målvakten, men de slår in en höjdare från egen zon. Vi hade mycket lägen i sista och det kunde ha gått åt vilket håll. Vi hade bud på mer efter 2-2 och klev på ganska hårt i sista. Vi ägde hela sista perioden.

Hur ser du på att säsongen slutar här?

– Det är tråkigt, vi har gjort en väldigt bra säsong sedan jag klev in. Det har varit jäkligt roligt. Det är en fin grupp att jobba med, de lyssnar och tar till sig, men det är alltid tråkigt när det tar slut.

Annons:

Aktuell för nästa säsong

Tobias Jahr kliv in som huvudtränaren sedan Victor Holmberg bytt till Åseda. Nu är han aktuell för en fortsättning.

– Vi ska ha en diskussion framöver och se vad det kan landa i. På något sätt är jag inte oäven.

Femman med Adam Dahl, Oskar Skiöld och Theo Lundqvist har varit Virserums genomgående bästa.

– De har varit bra hela säsongen. De har tagit ansvaret som en förstafemma ska göra och gjorde mål idag med.