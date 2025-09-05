140 bilar på startlinjen i klassiska Klappjakten

Räkna med att få se många klassiska bilar när Klappjakten arrangeras i Kisa på lördag. Foto: Arkivbild

På lördag är Klappjakten tillbaka i Kisa. Ett stort startfält med 140 bilar gör upp i tävlingen som ingår i riksmästerskapet för historiska rallybilar. – Det ska bli riktigt skojigt. Vi har otroligt fina vägar och många lokala förare som kör, säger tävlingsledaren Tomas Johansson, ordförande i Ydre MK.

I fjol var det 60 ekipage. I år ställer inte mindre än 140 bilar upp i den klassiska rallytävlingen Klappjakten i Kisa.

– Det är jättekul. Särskilt i höst har vi märkt att tävlingarna dragit mycket folk och publik och vi hoppas att det blir en fin dag, säger Tomas Johansson.

Tävlingen ingår i riksmästerskapet för klassiska rallybilar, RM och Bilsport Cup.

– Cupen har vi haft några gånger, men det är många år sedan vi hade riksmästerskapet. Roligt då också att få ett sådant jättestartfält på plats.

Många lokala förare

Start och mål är vid Fröjds åkeri och de tre sträckorna körs i skogarna utanför Kisa. Flera lokala förare är med från Vimmerby MS, MK Kinda, Ydre MK, Tjust MK och Silverdalens MSK.

– Det är så fina sträckor och jag hoppas att det blir bra väder och att det är många som vill komma och titta. Kul med många lokala förare och så kommer duktige Morgan Olsson från Vimmerby, fortsätter Tomas Johansson.

Själv har tävlingsledaren en lång bakgrund inom rallysporten och var med som funktionär för första gången 1967.

– Jag har kört ganska många år själv också. Det är fantastiskt skoj, men nu var det 25 år sen senast. Jag har en gammal Saab sport -65 hemma men är 71 år gammal nu och börjar nog bli lite rädd. Men det är roligt att hoppa in och hjälpa till, säger han inför helgens tävling.