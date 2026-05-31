SMÅLAND: MAN LIVSHOTANDE SKADAD EFTER TÅGKROCK

Två personer fördes till sjukhus efter den dramatiska händelsen i Vetlanda kommun. Genrebild.
Den dramatiska händelsen inträffade vid 14-tiden och flera blåljusenheter larmades till olycksplatsen i närheten av Stensjön, norr om Vetlanda.
Bilen hamnade på taket och de två personerna i den skadade sig och fördes till sjukhus. Enligt Region Jönköping har den ena mannen, mellan 40-49 år, livshotande skador. Den andre är mellan 30-39 och har allvarliga skador. Båda vårdas på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Tåget stod kvar på spåret efter olyckan. I vagnarna färdades cirka 15 personer. Ingen blev skadad. Polisen kommer att utreda olyckan under rubriceringen vårdslöshet i trafik.