VIF bröt trenden – hon gjorde tre mål i storsegern

Vimmerby hade inte vunnit på fyra matcher. Det fick Nässjö betala för. VIF körde över motståndet på bortaplan och vann med 7-1 (3-1). – Det är skönt att göra lite mål och få vinna, säger tränaren Per Lindqvist.

Vimmerby har upplevt några tuffa veckor med bara en inspelad poäng av de senaste tolv. Idag var det annat ljud i skällan. Lindqvist testade 4-4-3 och fick full effekt.

– Vi startade med en 4-3-3 i den här matchen och det var lite nykomponerat med Frida (Pöder), ”Natta” (Nathalie Johansson) och Kägu Stina (Kägu Bragsjö) på topp. Vi fick bra bett på dem och kunde vinna bollen högt upp.

Vimmerby tog ledningen tidigt, men Nässjö kvitterade på straff. Chansen från elva meter var i stort sett Nässjös enda målchans. VIF var överlägset. Frida Pöder var på spelhumör och gjorde tre mål. Nathalie Johansson, Nathalie Milton, Tessa Svensson och Stina Kägu Bragsjö noterades för de andra fyra.

– Efter några matchers motstuds var det skönt att få göra några strutar. Det är skönt att göra lite mål och få vinna. Det blir genast mungiporna upp och det stärker och ger lite god känsla, säger Lindqvist som var belåten över insatsen:

– De orkade inte med oss över 90 minuter. Vi är inte lysande i första, det är lite stressat och slarvigt, men ju mer vi gnuggar på får vi både mer ytor och skapar bra lägen. Vi är överlägsna och alla var bestämda på att vi skulle göra en riktigt bra insats och det gör alla också.

Blir det samma taktik framöver?

– Det får vi se, på lördag är det ett helt annat motstånd så det ska vi fundera över. Det här var en bra match att få testa lite nytt och få med alla på de positionerna.

Hela laget var bra, men anfallarna Nathalie Johansson och Frida Pöder stack ut lite extra.