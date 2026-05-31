Efter skadekrisen – så ställer Dackarna upp

Dackarnas lagledare Morgan Andersson har verkligen varit aktiv i skadekrisen. Foto: Hans Lindqvist

Inom loppet av två dygn förlorade Dackarna fyra förare. På tisdag ställer Morgan Andersson upp med ett helt nytt lag i bortamatchen mot Lejonen.

Tai Woffinden, Mattias Nielsen, Tomas J Jonasson och Artem Laguta skadade sig inom cirka 50 timmar – ett helt bisarrt facit för Dackarna. Lagledaren Morgan Andersson valde att agera direkt och har plockat in tre förare sedan dess: dansken Andreas Lyager, polacken Patryk Wojdylo och australiensaren Chris Holder.

Dackarnas målsättning är att alla tre kör på tisdag, men eftersom inte alla papper är klara för Wojdylo är Laguta uppsatt i laget. Han kommer dock inte kunna köra. Däremot ska Tomas H Jonasson vara i körbart skick.

”Patryk Wojdylo kommer att ersätta Artem Laguta i laguppställningen. Vi inväntar i nuläget nödvändiga papper från PZM i Polen för att kunna registrera honom i truppen och därav är Artem uppsatt som nummer tre i det anmälda laget”, skriver Dackarna på sin Facebook.

Laget blir följande:

1. Timo Lahti

2. Jakub Krawczyk

3. Artem Laguta (troligen Patryk Wojdylo)

4. Andreas Lyager

5. Tomas H Jonasson

6. Sammy van Dyck

7. Chris Holder

Löpande snitt: 7,187

Dackarnas chans på poäng ökar markant med tanke på att världsstjärnan Bartosz Zmarzlik inte finna med i Lejonens trupp. Anders Fröjd ställer upp med följande lag:

1. Mateusz Cierniak

2. Pawel Przedpelski

3. Maksym Drabik

4. Wiktor Jasinski

5. Robert Chmiel

6. Casper Henriksson

7. Mathias Törnblom

Löpande snitt: 6,067.

Mikael Teurnberg gör två förändringar efter storsegern mot ett genomuselt Rospiggarna förra tisdagen. Jason Doyle och Noel Wahlquist utgår och in kommer Anton Karlsson och Rasmus Jensen.

Smederna står på full pott hittills och det handlar om en tidig seriefinal på tisdag.

Såhär ser startstjuan ut för Västervik:

1. Robert Lamberg

2. Tom Brennan

3. Rasmus Jensen

4. Villads Nagel

5. Jacob Thorssell

6. Anton Karlsson

7. Victor Palovaara

Löpande snitt: 11,102.

Superstjärnan saknas

Smederna besegrade Dackarna förra omgången i en konstig match där Målillalaget åkte på tre skador. Jämfört med den matchen saknas Maciej Janowski och han ersätts av Jakub Jamrog. På tisdag har Eskilstunagänget följande lag:

1. Andzejs Lebedevs

2. Jakub Jamrog

3. Kim Nilsson

4. Joel Andersson

5. Gleb Chugunov

6. Mathias Pollestad

7. Daniel Henderson

Löpande snitt: 10,106

Jensen tillbaka i Västervik

