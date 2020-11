VMS om miljonstödet: "Väldigt behövligt för oss"

1 014 000 kronor. Det får Vimmerby MS i kompensation av Riksidrottsförbundet för ett inställt Semesterrace, Emiltrofén och SM-crossen.

– Det känns jättebra. Det är välbehövligt för oss, men täcker inte helt det vi hade fått in. Vi fick cirka 1,5 miljon över förra året. Samtidigt är det så att en del av utgifterna har minskat, men vi åkte på en rejäl smäll i september förra året när vi fick en vattenskada i källaren, säger Vimmerby Motorsällskaps ordförande Roger Karlsson.

Det tvingade klubben till åtgärder.

– Innan vintern kom gjorde vi om infarter, grävde om dagvattnet, bytte element till mer energisnåla och bytte alla toalettstolar. Nu har vi bytt tak på klubbstugan också, så från september till september har vi lagt nästan en miljon kronor på klubbstugan. Vi tänkte skjuta på takbytet, men det gick inte att göra det.

Har egen buffert

Roger Karlsson säger att han är nöjd med beloppet de har fått.

– Det måste man vara nöjd med, det är en stor summa. Sedan är det inte allt vi har sökt, men det är många klubbar som ska dela på pengar. För oss är det jättevälbehövligt.

VMS har också varit noga med att ha en egen buffert sedan tidigare.

– Vi har klarat oss tack vare det. Ibland finns det synpunkter på att klubben har så mycket pengar, men man måste ha en buffert. Nu är det ju extremt, men det kan finnas andra orsaker till att tävlingen ställs. Semesterracet kan ju regna bort. Vi har inga lån, utan vi har alltid sparat pengar.

"Kan inte mer än hoppas"

Om den stora festen i Gnagaredalen kan genomföras 2021 är fortfarande oklart.

– Önskan är att vi kan genomföra det, men man kan inte mer än hoppas som läget är just nu. Allt ser väldigt mörkt ut just nu. All träning är pausad och Gnagaredalen är stängd. Det är bara enduron som håller igång lite för sig själva i skogen.