DEBATT: Svensk borgerlighet håller fast vid sin tradition att fabulera

Linus Hellman (S) svarar på ett debattinlägg om skolavslutning i kyrkorna. Foto: Pressbild

I ett debattsvar menar Linus Hellman (S) att "den svenska borgerligheten håller fast vid sin tradition att fabulera om svensk skola och skolpolitik".

I Dagens Kalmar den 3 januari, skriver de bägge kristdemokraterna Mathias Bengtsson och Björn Östman under rubriken, “Låt skolavslutningarna firas i kyrkan”.

https://www.dagenskalmar.nu/debatt/e/313360/debatt-lat-skolavslutningarna-firas-i-kyrkan/

Redan rubriken är lögnaktig, men de borgerliga lögnerna om ansvaret för svensk skolpolitik är mycket mer omfattande än så. Det är en flera decennier lång - närmast evig - borgerlig tradition och paradgren att skylla regler och tillstånd i svensk skola på Socialdemokraterna, och att - alltid felaktigt - stämpla svensk skola som “vänster” eller “flumskola”.

Historiskt har Liberalerna varit fanbärare för detta, men det är tydligt att Kristdemokraterna vill ta upp fighten med Liberalerna om tronen vid denna skampåle.

*

Jag är utöver socialdemokrat legitimerad SO-lärare för årskurs 3-9, och har 17 år som sådan på högstadiet i min ryggsäck. År som till stor del sammanfaller med det som täcks in i de bägge kristdemokraternas lögnaktiga debattartikel.

Några saker behöver slås fast direkt:

- Skolavslutningar får firas i kyrkan, och firas omfattande i kyrkor.

- Det har aldrig varit förbjudet att fira skolavslutning i kyrkor.

- Kyrkan som plats eller lokal har aldrig problematiserats. Synpunkter gäller alltid innehållet i ceremonin.

Borgerliga politiker har som sagt i decennier ägnat sig åt att beskylla Socialdemokraterna för sådant som de är missnöjda med i svensk skola. Samtidigt har i stort sett alla betydande förändringar av svensk skola i modern tid (åtminstone över 50 år bakåt i tiden) - skollagen, läroplaner och kursplaner - initierats och/eller beslutats av borgerliga regeringar.

Svensk borgerlighet har i ett halvt sekel skapat en skola som de sedan kontinuerligt varit missnöjd med (och därför, patetiskt, beskyllt Socialdemokraterna för). Snacka om misslyckande.

*

Tillbaka till det här med skolavslutningar i kyrkan, som två gånger per år regelmässigt blossar upp. Alltid med omfattande lögner eller missförstånd.

Kärnan i hela frågan är det som kallas för konfessionella inslag. Så här skulle jag säga att det förhåller sig, utifrån både hur jag minns det och utifrån vad jag nu kunnat bena ut inför författandet av den här repliken.

1. När blev det otillåtet med konfessionella inslag vid firanden - exempelvis skolavslutningar - i svensk grundskola?

Det blev det egentligen först 2011, med Kristdemokraterna i spetsen. Men ofta refereras det till 1994 års läroplan, LPO94. Det är egentligen fel. LPO94 slog fast att undervisningen i svensk skola ska vara icke-konfessionell, men reglerade inte skolans övriga verksamhet - såsom skolavslutningar - lika tydligt.

Men LPO94 var startskottet, och 1994 styrdes Sverige av en borgerlig regering där Kristdemokraterna ingick (hette då Kristen Demokratisk Samling). Dock var LPO94 alltså ganska mjuk i sin hållning, och sköt främst in sig på undervisningen.

2. Vad var det som sedan hände 2011, som stoppade konfessionella inslag i skolavslutningar?

Då kom en ny skollag, och i den slogs det för kommunala skolor och icke-konfessionella friskolor fast att HELA skoldagen/utbildningen - inklusive raster och skolavslutningar - skulle vara icke-konfessionell. Tidigare omfattade begränsningen bara själva undervisningen.

Vilka styrde då Sverige 2011? Jo, ser ni, det gjorde en borgerlig regering som Kristdemokraterna ingick i. Sin första mandatperiod - då 2011 års skollag togs fram och (2010) beslutades - styrde de dessutom med egen majoritet.

3. Gäller detta fortfarande idag?

Nej, för 2017 skedde en ändring om just skolavslutningar. Då styrdes Sverige av en S-ledd minoritetsregering. Den här ändringen togs fram av den regeringen, men det skedde på initiativ av den borgerliga oppositionen.

*

I och med ändringen förtydligades skollagen så att det vid firande av skoltraditioner får förekomma vissa enstaka inslag som har samband med religiösa traditioner.

Det är precis detta tillägg som även idag ger lagligt stöd för att sjunga psalmer som ''Nu tändas tusen juleljus'' och ''Den blomstertid nu kommer''. Ett tillägg som alltså gjordes under en socialdemokratiskt ledd regering, i syfte att rädda de traditioner som Kristdemokraternas egen lagstiftning från 2011 hade satt i gungning.

De bägge kristdemokraterna blandar och ger på ett sätt som gör det svårt att säkert säga om de bara ljuger, eller om de delvis blandar ihop olika bitar.

*

Kd-påstående: Den S-märkta regeringen förbjöd alla konfessionella inslag och begränsade kyrkans roll i avslutningarna.

FALSKT: Psalm tilläts med ändringen 2017 (som en del av kulturarvet/traditionen). Bön, välsignelse och predikan (av religiöst budskap) förbjöds av Kristdemokraterna 2011, vilket ingen ändrat sedan dess.

Kd-påstående: S-regeringen förra mandatperioden stoppade präster från att sjunga en psalm eller be en bön under en skolavslutning.

FALSKT: Väldigt oklart vad debattörerna ens refererar till. Inget sådant beslut togs under S-regeringens styre förra mandatperioden. Psalm var redan tillåtet sedan 2017, och bön stoppades av Kristdemokraterna 2011. Det enda Kd-debattörerna kan avse är den reviderade skollagen 2022, men den ändrade inget av detta (och hade starkt Kd-stöd).

Problemet är alltså inte att skolavslutningar inte får hållas i kyrkan - för de får hållas i kyrkan - utan att Kristdemokraterna kritiserar en ordning som till stora delar är ett resultat av deras egen politik.

Själv tycker jag att dagens ordning är alldeles utmärkt, och den ställer förövrigt nästan aldrig heller till några problem. Önskar skolor fira skolavslutning i en kyrka så går det nästan alltid att lösa. De bägge kristdemokraterna ägnar sig åt hundvisslande och lögner.

Linus Hellman

Socialdemokrat och legitimerad lärare