VFF besegrade DSK med klara siffror – båda tränarna nöjda

Herman Grönwall noterades för ett äkta hattrick i Västerviks FF:s 5–1-seger i genrepet mot Djursdala SK. Foto: Hans Lindqvist

– Det Djursdala visade i dag var bättre än det de visade förra året, säger VFF-tränaren Thomas Kongstad.

De lokala lagens seriepremiärer närmar sig. Genrepet mellan Västerviks FF och Djursdala SK slutade 5–1 även om spelet ute på planen var jämnare än vad siffrorna visar.

Västerviks FF:s spetsforward Herman Grönwall svarade för ett äkta hattrick i första halvlek. Brorsan Ville Grönwall fyllde på med 4–0 efter paus och hattrickskytten spelade fram Omar Tarabeih till 5–0. Djursdalas tröstmål i 86:e minuten svarade Tias Svensk Rosin för.

– Vi gör en bra match mot Djursdala som är ett bra division 5-lag. Det de visade i dag var bättre än det de visade förra året. De startade bägge halvlekarna bättre än vad vi gjorde och satte oss under tryck. Vi kom ur det, hade ett bra passningsspel och en rörelse på våra spelare. När vi sedan kom ut i ytterzoner och anföll gick det oerhört fort i dag. Vi slog dem på farten i dag plus att vi kontrollerade spelet i de centrala delarna, säger Thomas Kongstad.

VFF har nu några träningsfria dagar fram till måndag då de börjar förbereda sig för Jönköping Torpa i nästa helgs seriepremiär.

– Vi ligger bra i fas. Det har varit lite si och så med kvalitén i träningsmatchena. Vi hade kanske velat haft lite fler tuffare matcher. Vi har fått möta IFK Västervik och Djursdala som är bra lag. Vi behöver nog upp några snäpp till inför premiären.

DSK-tränaren nöjd

Djursdala SK:s tränare David Henriksson berättar att Västerviks seger är rättvis och är nöjd med vad hans lag presterade på konstgräset i Västervik.

– Det är inte så mycket att säga om. De är vältränade och orkar springa mer. Vi gör en bra prestation spelmässigt. De gör lite enkla mål på oss, men de gör samtidigt bra mål på oss också. Det är en styrka att de tar vara på sina omställningar och får utdelning på sina chanser, säger David Henriksson.

Han håller med Thomas Kongstad om att hans lag var bäst i inledningen på båda halvlekarna.

– Spelmässigt gör vi en väldigt bra match, men det finns saker att skruva på. Vi ställer upp med ett ungt lag och spelarna tog stora kliv.

Djursdala inleder seriespelet med bortamatch mot Höreda GIF nästa lördag.

– Jag tycker att vi står bra till om vi har alla spelare tillgängliga. Konkurrensen är bra och vi visar mot ett lag som tränar väldigt hårt att vi orkar springa med dem.

Alla VFF-spelare erhöll beröm. Plusbetyg delades ut till målvakten Isac Graaf och ytterforwarden Jakob Strand. Henriksson plussade Elias Gunnarsson, Alvar Milton, Folke Karlsson och Tim Larsson för deras insatser.