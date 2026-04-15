Här är finalisterna till Vimmerbys hjärta – Folkets pris

Anette Hagelin, Mikael Carlsson och Emelie Strid kan vinna första upplagan av Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris.

Intresset för att nominera företagare till det nya priset på Företagargalan var enormt. Närmare hundra nomineringar kom in till oss. Nu har juryn tagit ut tre finalister. Det handlar om Anette Hagelin, Mikael Carlsson och Emelie Strid.

Priset delas ut i samarbete mellan Företagarna i Vimmerby, Vimmerby Sparbank och Dagens Vimmerby. Alla kan först nominera vilken företagare de vill till priset. Därefter väljer en jury ut tre finalister och i steg tre sker en omröstning på Dagens Vimmerbys sajt där vinnaren utses.

Vinsten delas ut på Företagargalen i Vimmerby den 17 april.

Finalisterna till den första upplagan av Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris är följande:

Anette Hagelin som driver handelsträdgården Hagelins Blommor i Vimmerby.

Mikael Carlsson som grundade RM Snickerier i Vimmerby och som är en av delägarna till Vimmerby Spritfabrik.

Emelie Strid som skapat fiket och butiken Hemlängtan i Frödinge.

– Vi har fått in mängder med fina nomineringar och man märker hur rikt näringslivet är i Vimmerby. Vi stod inför mycket svåra val, men kom fram till dessa tre starka kandidater. Det ska bli väldigt spännande att följa omröstningen nu, säger Hampus Weth Wolmeryd, ordförande i Företagarna i Vimmerby.

Röstningen är igång och här kan du välja din kandidat. En röst per IP-adress tillåts i omröstningen.

