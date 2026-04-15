Här är finalisterna till Vimmerbys hjärta – Folkets pris

Anette Hagelin, Mikael Carlsson och Emelie Strid kan vinna första upplagan av Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris.
Priset delas ut i samarbete mellan Företagarna i Vimmerby, Vimmerby Sparbank och Dagens Vimmerby. Alla kan först nominera vilken företagare de vill till priset. Därefter väljer en jury ut tre finalister och i steg tre sker en omröstning på Dagens Vimmerbys sajt där vinnaren utses.
Vinsten delas ut på Företagargalen i Vimmerby den 17 april.
Finalisterna till den första upplagan av Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris är följande:
Anette Hagelin som driver handelsträdgården Hagelins Blommor i Vimmerby.
Mikael Carlsson som grundade RM Snickerier i Vimmerby och som är en av delägarna till Vimmerby Spritfabrik.
Emelie Strid som skapat fiket och butiken Hemlängtan i Frödinge.
– Vi har fått in mängder med fina nomineringar och man märker hur rikt näringslivet är i Vimmerby. Vi stod inför mycket svåra val, men kom fram till dessa tre starka kandidater. Det ska bli väldigt spännande att följa omröstningen nu, säger Hampus Weth Wolmeryd, ordförande i Företagarna i Vimmerby.
Röstningen är igång och här kan du välja din kandidat. En röst per IP-adress tillåts i omröstningen.
