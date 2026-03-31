Hälsobokslutet visar – sjukfrånvaron har minskat i länet

Sjukfrånvaron minskade under 2025 med 0,3 procentenheter och ligger nu på 5,4 procent. Det visar hälsobokslutet för året. – Det är mycket glädjande att trenden för sjukskrivningstalen går nedåt, kommenterar regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Minskningen av sjukfrånvaron syns hos kvinnor och män. Framför allt handlar det om att den långa sjukfrånvaron har minskat under året. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2024.

Det här är andra året i följd som sjukfrånvaron totalt sett minskar.

– Det är mycket glädjande att trenden för sjukskrivningstalen går nedåt och att vårt fokus på en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik ger effekt. För den enskilda medarbetaren innebär det minskat lidande och ökat välmående, samtidigt som det stärker kvaliteten i vården, säger Angelica Katsanidou (S) regionstyrelsens ordförande.

Ökning av tillbud

SCV-majoriteten i regionen hänvisar till flera satsningar under året som genomförts för att förbättra arbetsmiljön. Det handlar bland annat om arbetet med att öka tillbudsrapporteringen. Ökningen till 1 094 rapporterade tillbud anser majoriteten visar på ett stärkt säkerhetsengagemang och en vilja att förebygga arbetsskador.

– Genom att agera tidigt på tillbud kan vi minska antalet faktiska arbetsskador. Att vi ser en så kraftig ökning i rapporteringen är ett kvitto på att vi har lyckats skapa en kultur där vi vågar prata om misstag för att ständigt förbättras, säger Karin Helmersson (C) regionstyrelsens vice ordförande.

Fler väljer heltid

Hälsobokslutet visar att andelen heltidsanställda fortsatt att öka och uppgick under 2025 till 90,3 procent.

– Vi ser en positiv utveckling där fler väljer att arbeta heltid och där sjukfrånvaron minskar bland unga kvinnor. Men vi stannar inte här. Vi fortsätter att ge förvaltningarna de resurser som krävs för att nå våra långsiktiga mål om en frisk och trygg arbetsplats för alla, säger Lena Granath (V) ordförande för regionstyrelsens personalutskott.

Nyttjandegraden av regionens friskvårdsbidrag under 2025 landade på 81 procent och det är en marginell ökning jämfört med 2024.