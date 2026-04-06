Mittfältare klar för HFK – kan vara ena delen i en bytesaffär

Rigon Thaqi återvänder till Hultsfreds FK efter en ettårig sejour i Gullringens GoIF. Mycket talar för att han är en del i en bytesaffär mellan klubbarna som gör det möjligt för Sebasthian Svensson att spela i Gullringen 2026. Foto: Hultsfreds FK
Hultsfreds FK ser positivt på att Rigon Thaqi vänder hem till moderklubben inför division 5-återkomsten.
”I Rigon får vi en hårt arbetande mittfältare med bra spelförståelse och fin teknik”, skriver HFK i ett inlägg på sociala medier.
Vimmerby Tidning har tidigare under veckan rapporterat om att det ser ut att bli en bytesaffär mellan Gullringen och Hultsfred som handlar om att Sebastian Svensson går till Gullringen och att Rigon Thaqi går till Hultsfred. Inget gällande Sebasthian Svenssons framtid har kommunicerats under kvällen.