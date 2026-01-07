DEBATT: Snälla du, kan vi hjälpas åt att bli bättre?

Ett exempel på kvarlämnad avföring och en reaktion på det. "Ett förtydligande är att de boende vid skylten har inget med den skrivna texten att göra utan den är uppsatt av annan person", skriver debattören. Foto: Privat

En Vimmerbybo har tröttnat på att folk inte plockar upp sin hundskit och skriver en debattartikel med hopp om att det ska bli bättre.

Jag är dagligen ute och går med min hund och lägger märke till att många av er som går hundpromenader inte tar upp bajset efter er hund. Skulle vara mycket trevligare om vi alla har inställningen att den som går promenaden tar upp hundens bajs. Det kan vara hundägaren själv, annan i familjen, hundvakten m fl. Jag själv har svårt att förstå vad problemet är när du inte tar upp bajset. Har du ingen påse, eller är fokus i mobiltelefonen istället, ryggont eller kanske rent av lathet?

Tror många har varit med om att hunden trampar i denna lämnade avföring och det blir duschen när man kommer hem, ska man själv då dessutom till jobbet så blir man sen. Har själv trampat i kvarlämnad avföring i gräset vid diken och det luktar verkligen skit om skorna sedan.

Nej, kan vi inte lova varandra att från och med nu plocka upp bajset för allas trivsel. Vår kära familjemedlem kan inte göra det själv.

Nu i snön syns verkligen bajset också men vid mörker är rådet: använd lyset på mobilen ni som har en eller kanske ha med en liten ficklampa i fickan. Det viktigaste, glöm inte påsar.

Hopp om trevligare promenader och att jag och andra framöver slipper trampa i skiten.