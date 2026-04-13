DEBATT: Öka tillgängligheten till elbilsladdare i offentliga miljöer

Många pratar sig varma för att elbilar är en del av lösningen när det gäller den framtida miljön. Med elbilar ska vi få bort de utsläpp som dagens transportsystem genererar på våra vägar. För att åstadkomma det så måste vi ha ett väl utbyggt nät av laddstationer i hela Sverige.

Många är de som bidrar. Staten, regionerna, kommunerna, bostadsföretagen och affärskedjor är en del av de aktörer som försöker åstadkomma detta. Problemet som då uppstår är att alla gör det utifrån sina förutsättningar och den information som de inhämtat från olika håll.

Resultatet blir i alltför hög grad att det byggs laddstationer som inte är tillgängliga för alla. Vi tänker då närmast på de som har handikapp av olika slag. Exempel på problem de råkar ut för kan vara, att de inte når kabeln när de sitter i rullstol. Att displayen då sitter för högt placerad. Att parkeringsrutorna är för smala.

Sammanfattningsvis så finns det idag inga gemensamma krav på hur en laddplats ska vara utformad för att de ska vara tillgängliga för alla.

Vi i Västerviks SKPF-pensionärernas avdelning 49 tycker därför att en standard tas fram på hur laddstationer ska utformas så att alla kan använda dem.

För SKPF-Pensionärerna i Västervik

Krister Örnfjäder