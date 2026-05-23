DEBATT: Låt studenten förbli blågul!

Studenten är en av de största dagarna i många unga människors liv. Efter år av prov, läxor och tidiga morgnar väntar en dag fylld av glädje, gemenskap och framtidstro. Det är också en högtid som är starkt förknippad med Sverige, våra traditioner och vårt generösa utbildningssystem. Därför borde det vara självklart vilken flagga som står i centrum under studentfirandet: den svenska.

Nu har vi flera år i rad sett mängder av andra nationsflaggor än den svenska på studentflak och utspring runt om i landet. I vissa fall dominerar utländska flaggor helt firandet, samtidigt som det lands flagga som gett oss utbildningen hamnat i bakgrunden. Studenten i Sverige ska präglas av den svenska flaggan, inte förvandlas till en manifestation för mångkultur och splittrad nationell identitet.

Studenten handlar om att fira avslutad skolgång i Sverige. Vi springer ut från svenska skolor och sjunger svenska studentsånger. Det svenska samhället har gett oss möjligheten till fri utbildning, gratis skolmat, generöst studiebidrag och goda förutsättningar för framtiden. Då borde det också vara självklart att Sveriges flagga får symbolisera dagen.

Studenten ska inte förvandlas till en symbol för mångkultur eller splittrade identiteter. Det är ett svenskt firande, byggt på mångåriga traditioner, svensk kultur och svensk skolgång. Därför borde också svenska symboler stå i centrum. När studentflak fylls av andra nationsflaggor suddas känslan av gemenskap och nationell samhörighet ut. Studenten ska samla människor kring Sverige, inte markera olika nationella tillhörigheter.

I dag verkar det nästan som att vissa tycker att den svenska flaggan är mer kontroversiell än andra flaggor. Så fort någon vill lyfta fram svenska traditioner eller nationell gemenskap möts det ofta av misstänksamhet eller kritik. Samtidigt är det självklart i många andra länder att vara stolt över sitt land och sina nationella symboler. Sverige borde inte vara annorlunda.

Den svenska flaggan står för vårt land, vår historia och den gemenskap som håller samhället samman. Under studenten borde fokus ligga på det vi delar tillsammans, inte på det som riskerar att dela upp människor i olika grupper och identiteter. Studenten ska vara blågul. Inte för att någon annan måste tryckas undan, utan för att det faktiskt är Sveriges studentfirande vi firar. Låt därför studenten förbli blågul!

Anton Liljegren Johansson

Ungsvenskarna Kalmar län

Cassandra Edelsvärd

Ungsvenskarna Kalmar län

Svante Lundin

Ungsvenskarna Kalmar län

Leo Johansen Nilsson

Ungsvenskarna Kalmar län