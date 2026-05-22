Kryss på Gullemon: "14 personer som krampar"

Hjorted/Totebo var jättebra i 45 minuter. Gullringens GoIF gjorde mål på en fast situation. Mycket såg ut som man trodde på Gullemon i 1-1-matchen inför 290 personer. – Vi blir trötta. Det krampar på 14 olika personer ungefär, säger HT:s ledare Johan Lundin.

Hjorted/Totebo hade total kontroll på derbyt under den första halvleken. Comebackande Tom Nilsson gav HT ledningen och gästerna dominerade helt på Gullemons gräsmatta, som börjar bli något bättre.

– I första spelar vi ut dem, säger Johan Lundin.

Gullringens tränare Karlo Goranci var enig om den analysen.

– Det irriterar mig. Vi får inte dit intensiteten. I första trodde vi att vi kunde gå fotboll. Det var stillastående, ingen rörelse, raka linjer och ingen som vill ha boll. Vi slår bort den utan adress. De fick rulla och överbelasta vår högersida. Det måste vi kunna korrigera som lag. Tekbas (Mehmet) kom ut där hela tiden och var planens gigant. Han var överallt och han är den stora skillnaden.

Han tyckte inte om sättet Tom Nilsson fick öppna målskyttet på.

– Det är ett dåligt fotbollsmål att släppa in. Vi tränar på att släppa den felvänd till rättvänd och då är vi förbi tre man, men i stället håller vi den, tappar boll och gör ett dåligt hemjobb. Det är ett fint avslut, men det ser ut som att han får gå in med den till stolpen.

"Krampar väl på 14 olika personer"

Den andra halvleken blev något annat och hemmalaget hittade mer rätt. En del berodde på att HT bytte ut just Tom Nilsson i paus.

– Vi vill inte chansa med Tom. Han var trött i paus och då tar vi ut honom för att spara honom. Han rör sig så mycket och skapar ytor för andra, så det påverkar, men det kommer fler matcher och är inte bara den här, säger Johan Lundin.

Han tyckte att Gullringen fick matchbilden mer som de önskade i andra.

– Vi har varsin halvlek. Det kändes bra i första och jag räknade med att de skulle vara tajta. Jag blev förvånad att det gick så bra i första. I andra kommer de upp bättre på oss, de får in duellspelet och det är ett fysiskt lag. Vi tappar rörelsen och positionsspelet. Vi blir trötta, det krampar väl på 14 olika personer. Jag vet inte varför. Det blev kanske för mycket löpa i första halvlek.

Rasmus Bexell utjämnade efter en hörna med tre minuter kvar av ordinarie matchtid.

– HT är bara bättre i spelet i första halvlek, de skapar inte jättemycket. I andra stänger vi av deras vänsterkant och är hetare. Vi förtjänar kvitteringsmålet och det är en skön poäng. Sedan ska vi inte behöva hamna i underläge för att fatta att vi ska behöva springa för varandra. Det tar ett tag och vi kan inte vänta på det. Vi måste vara påkopplade direkt, säger Karlo Goranci.

Att hans lag skulle kvittera på en fast situation var inte direkt oväntat.

– Vi möter seriens kortaste lag och på fasta är vi starka. Kommer de på "Ralle" är det svårt för dem att vinna. Det hade inte varit orättvist om de hade vunnit, men i andra halvlek var det en ordentlig uppryckning. Det var inte wow då heller.

Annons:

"Känns som en förlust"

Johan Lundin var besviken efteråt.

– Det känns som en förlust för egen del. Det blev rörigt i andra och jag vet inte vad som hände. De fick matchen dit de ville och de är farliga på fasta tyvärr.

Hann du bli livrädd på sista hörnan också?

– Ja, det är klart. Bexell kan stå och nicka in bollarna, det går inte att flytta honom så lätt.

Han tyckte att hans lag mycket väl kunde fått med sig tre poäng.

– Vi hade ett stolpskott och en eventuell utvisning och en eventuell straff ur mina ögon, men domaren dömer. Det är ingen lätt bortamatch, men jag ville ha tre poäng. Så jag är inte nöjd.