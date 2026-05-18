DEBATT: Så bygger vi trygg vård utan nätläkarmygel

För ett tag sedan skrev vi socialdemokrater i regionen om hur nätläkarbolagens affärsmodeller dränerar den gemensamma välfärden på resurser. Det är en fråga som engagerar. Det märks att människor är trötta på ett system där skattepengar tillåts försvinna från den gemensamma vården.

Svensk hälso- och sjukvård ska fungera efter behov, inte efter vem som är enklast att behandla. Ändå har vi under många år sett hur stora nätläkarbolag kunnat bygga affärsmodeller där skattepengar flyttas från den gemensamma vården till privata bolag, ofta utan att patienterna får den kontinuitet eller uppföljning som behövs. Det är ett systemfel.

Nyligen beslutade SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om nya rekommendationer för ersättning av digital utomlänsvård i primärvården. Det förtydligas nu att en digital vårdkontakt bara ska vara ersättningsberättigad om den faktiskt utgör kvalificerad sjukvård.

Det är bra rekommendationer och egentligen rena självklarheter. Men vi ska också vara ärliga, rekommendationerna är alldeles för tandlösa för att lösa grundproblemet. De kommer inte stoppa miljonerna från att fortsätta rulla ur välfärden till nätläkarbolag vars affärsidé bygger på stora volymer av enkla vårdärenden. Det krävs större förändringar och större politisk vilja än så.

Därför är beskedet om att en framtida socialdemokratisk regering vill bygga ut 1177 med en nationell digital vårdtjänst bra. Det är rätt väg att gå. Digital vård ska vara en självklar del av den gemensamma hälso- och sjukvården men vård efter behov måste fortsatt vara ledorden. Den digitala vården ska inte vara ett enkelt sätt för privata aktörer att tjäna pengar på snabba patientärenden.

I Kalmar län visar vi att det går att tänka annorlunda. Här används nätläkarbolagen betydligt mindre än i många andra delar av landet. Om kostnaderna hade följt rikssnittet skulle de vara mer än dubbelt så höga i vårt län. Det är ingen slump.

Förklaringen är egentligen ganska enkel. Det finns inget enskilt arbetssätt, digitalt verktyg eller kommunikation som har lett till att nätläkarbolagen används mindre här. Det handlar långsiktigt och systematiskt arbete med tillgänglighet och kontinuitet. När människor snabbt kommer fram till sin hälsocentral och får kontakt med vården då minskar såklart behovet av att vända sig till nätläkarappar.

Region Kalmar län har idag bäst telefontillgänglighet i Sverige inom primärvården. Samtidigt har omkring nio av tio patienter med störst behov en fast läkarkontakt. Det spelar stor roll. Den som känner sin läkare och vet vart man ska vända sig söker sig i regel inte till vård i flera olika privata digitala system.

Vi arbetar också aktivt med rimliga patientlistor för våra läkare, även där är vi bäst i landet. Det är avgörande för att skapa en trygg och hållbar vård där medarbetarna har tid för patienterna och känner till just den patienten och just deras behov.

Vi behöver ett vårdsystem där digitalisering används smart och rättvist, inte ett system där marknaden styr patienter som ska få hjälp utefter vilka patienter som är mest lönsamma. Skillnaden mellan högern och oss socialdemokrater är tydlig. Högern har under lång tid öppnat dörren för marknadsexperiment i vården. Det är hög tid att få lite ordning och reda i detta resursslöseri. Vi vill istället stärka den gemensamma välfärden och se till att vård ges efter behov.

För oss är vägen framåt tydlig. Vi behöver en starkare gemensam välfärd där vården hänger ihop, där människor får träffa samma läkare över tid och där digitala lösningar används för patienternas bästa, inte för privata vinster. Det är så vi stoppar nätläkarmyglet och bygger en tryggare och mer jämlik hälso- och sjukvård.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd