Häng med och smygkika – i morgon öppnar Fröken Krusidull

Hennes förhoppning nu är att kunna leva upp till alla förväntningar.

Här står Johanna i rummet som är fyllt av delikatesser.

Nu öppnar Johanna Wallin Fröken Krusidull på Storgatan i Vimmerby. Butiksöppningen är på lördag. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby får en ny butik i de centrala delarna av staden. Under lördagen är det premiäröppning för Fröken Krusidull på Storgatan. – Det känns superkul. Just nu är jag lite tom i huvudet, skrattar Johanna Wallin.

31-åriga Johanna Wallin är faktiskt gotlänning i grunden. Det går inte att skönja det minsta på dialekten, men det var där hon blev egen företagare redan i slutet av tonåren. Då köpte hon en pizzeria.

Nu är det dags för henne att öppna en ny verksamhet. Och den passar henne bättre är hon tydlig med. 31-åringen hamnade i Vimmerby som en följd av att hon mötte kärleken. Här har hon jobbat på Cubus tills hon tog beslutet att starta eget.

Bolaget Fröken Krusidull blev namnet och under lördagen är det premiär för den helt nya butiken på Storgatan. Det handlar om den lokal i hjärtat av centrala Vimmerby där Svensk Fastighetsförmedling tidigare huserade. Fröken Krusidull är en inrednings- och presentbutik med ett koncept som Johanna Wallin själv beskriver som "en kram från förr för den moderna kunden".

– Det känns jättebra att det är dags för öppning. Jag är lite trött kanske och spänd såklart, men det ska man väl vara när man gör en sådan här sak och öppnar något som man själv brinner för. Det känns verkligen jättekul, berättar hon.

Timmarna som har lagts ned på att göra i ordning butiken är oräkneliga den senaste månaden.

– Det har blivit många sena kvällar och tidiga morgnar. Jag hoppas verkligen att det lever upp till förväntningarna. Jag har bara fått fina reaktioner från folk och så fort dörren är lite öppen, så kommer det fram någon och kikar in lite och säger något. Det är jättekul och jag hoppas verkligen att det landar bra.

"En livstilsbutik"

När vår tidning besöker butiken på fredagsförmiddagen är det lite småfix som återstår. Pappen ska bort från skyltfönstren och någon bänk här och där ska dit inomhus.

– Det är det där sista lilla piffet. Men jag ligger bra till nu, det gör jag. Det är en jättefin lokal. Jag har fått fin hjälp av min sambo och han brinner lika mycket för det här som jag gör. Jag är otroligt tacksam för all hjälp från vänner och familj. Det är guld värt, du ser ju bara hur stora möbler och bänkar som vi har forslat in här.

Vad skulle du kunna jämföra den här butikens innehåll med?

– Det är en livstilsbutik med blandat sortiment. Jag tar inte in så mycket av allt och det gör att jag kan hålla det aktuellt på ett annat sätt. Ser man någonting så måste man ta det. Jag har inte så stora volymer, men det är väldigt blandat.

"Det här är mer jag"

Vid rundvandringen med oss visar Johanna upp avdelningar med tvål och doft, inredning, köks- och porslinsaker, hemtextil, doftljus, korgar och så vidare. Ett litet mindre rum innehåller delikatesser och godis och så vidare.

– Det är verkligen blandat och det ska kännas lite plockigt.

Själv känner hon inte så många i Vimmerby sedan tidigare.

– Jag har levt lite isolerat och jag känner inte varenda kotte, men sambons familj har berättat om kollegor, grannar och kompisar som pratat om butiken. Det är mycket förväntningar, det märker jag, och det tycker jag är kul.

Hur blir det här jämfört med det du gjort tidigare?

– Jag har ju inte varit egen på det här sättet. Jag köpte en pizzeria som 19-åring och det var lärorikt, men det var inte det jag ville hålla på med. Det här är mer jag.

Siktar på att ha öppet sju dagar i veckan

Johanna kommer ha öppet Fröken Krusidull sex dagar i veckan. I alla fall första månaden.

– Måndag till fredag håller jag öppet som övriga och sedan håller jag öppet en stund på lördagar också. Från midsommar har jag tänkt hålla öppet varje dag för att verkligen ta vara på sommarperioden. Jag måste testa känner jag.

Hon söker redan efter någon som kan hjälpa henne i butiken.

– Jag har fått fina ansökningar, men inte hunnit ta tag i det riktigt ännu. Men det kommer behövas personal här i sommar, minst en i alla fall. Sedan är det lite oklart hur många timmar det blir, men man får passa på och testa öppettiderna kring vad som funkar och vad som inte funkar.

Slår det riktigt väl ut – tja, då kan det bli ännu mer.

– Minst en till sommaren blir det, men sedan får man se hur det utvecklar sig. Eventuellt kan det bli en till också.

Hur är känslan nu med mindre än ett dygn kvar?

– Det ska bli superkul. Jag är tom i huvudet känner jag, men mest ser jag fram emot vad alla ska säga. Jag tänker bara stå här och lyssna är tanken. Så det är jag mest sugen på att höra, vad alla tycker om det.