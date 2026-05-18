Nya anmälningar i stommarstugekonflikten: "Blev förbannad"

Det har inkommit nya anmälningar i det infekterade bråket i ett sommarstugeområde utanför Vimmerby.

Markägarna har gjort anmälningar om ofredande och brott mot trafikförordningen. Ofredandet ska ha skett i fredags.

– Det kommer enligt målsägarna en bil och kör på deras enskilda väg. Man har då sagt till föraren som blev förbannad och sagt att han hade rätt att köra där, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Den som är uppsatt som misstänkt är en man i 75-årsåldern från trakten. Samma målsägare menar också att det skedde något på söndagen.

– Man har framfört fordon på målsägandes privata väg trots skyltning om att det är privat och att obehöriga ej får framföra fordon på den vägen, säger Håkan Karlsson.

I det fallet finns ingen uppsatt som misstänkt.