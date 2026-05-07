HÄNGDE UT MAN FRÅN DUMPEN – DÖMS FÖR GROVT FÖRTAL

En kvinna i Kalmar publicerade namn och bild på personer uthängda av Dumpen. Nu döms hon för grovt förtal.

En kvinna i 35-årsåldern från Kalmar döms nu för grovt förtal och ska betala skadestånd. Detta efter att ha publicerat namn och bild och varnat andra för personer som avslöjats av Dumpen.

Det var 2021 som Dumpen startades. Det är en nyhetssajt med fokus på sexuella övergrepp på barn. Enligt sajten själv, som drivs av Patrik Sjöberg och Sara Nilsson, är deras primära fokus de barn som förövare har utsatt för sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och grooming.

På sin sajt publicerar man chattar mellan förövare och Dumpens fiktiva barn, som i själva verket är "fiskare" i form av vuxna skådespelare.

Man filmar även när den utpekade självmant kommer till det som denne tror är ett möte med ett barn, ett barn som den utpekade dessförinnan i chattkonversationer på olika sätt gett uttryck för att vilja utnyttja sexuellt. Även detta läggs ut ocensurerat på sajten.

Arbetsmetoderna har kritiserats under de senaste åren och har liknats vid medborgarjournalistik och digilantism, där brottsmisstänkta personer hängs ut utan att ha dömts i domstol.

Publicerade egen text

Nu döms en kvinna i 35-årsåldern i Kalmar för grovt förtal efter en publicering med koppling till Dumpen. Kvinnan återpublicerade ett tidigare inlägg på sociala medier, vilket ledde till att en viss man tillsammans med fem andra män pekades ut med både namn och bild som "pedofiler i Kalmar".

Samtidigt publicerade kvinnan en kort egen text.

"Som förälder känns det inte mer än rätt att dela ansikten på de groomers/pedofiler som Dumpen.se avslöjade nyligen i Kalmar. Dessa män skulle alltså möta upp ett (fiktivt) barn i syfte att ha sex – vilket är olagligt. Det viktigaste vi kan göra är att utbilda våra barn i att vara kritiska i vem de faktiskt skriver med, för tyvärr kommer äckel alltid att finnas. Bra jobbat Dumpen!", skrev hon i sitt inlägg.

Ska betala skadestånd

Kvinnan åtalades därför för grovt förtal. Inlägget låg kvar på hennes sociala medier i ett drygt års tid, fick 15 reaktioner samt fem kommentarer och två delningar.

"Hur många som sett inlägget är inte känt, men NN:s profil är öppen och hade 637 registrerade vänner", skriver man i domen.

Enligt tingsrätten är det alldeles klart att kvinnan pekat ut mannen som klandervärd och brottslig på ett sätt som varit ägnat att utsätta honom för andras missaktning. Kvinnan har menat att hon endast velat uppmana föräldrar till vaksamhet på nätet i allmänhet, men att hon även velat sprida de sex männens ansikten.

"Hon har inte kunnat undgå att förstå att publiceringen riskerade att få stora sociala konsekvenser för de utpekade. Själva bildkollaget med fotografierna och namnen var en vidarepublicering av ett inlägg någon annan gjort", skriver tingsrätten.

Kvinnan har handlat med uppsåt anser rätten och dömer därför kvinnan för grovt förtal. Hon är tidigare ostraffad och slipper därför fängelse. Påföljden blir villkorlig dom samt dagsböter på 3 000 kronor. Hon ska också betala skadestånd till mannen med 20 000 kronor.