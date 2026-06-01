DEBATT: Vi vill höja lönerna för kvinnorna i välfärden

I decennier har kvinnor inom vården, omsorgen och skolan burit upp vår gemensamma välfärd med alltför låga löner. Trots höga krav, stort ansvar och livsviktiga insatser värderas deras arbete systematiskt lägre än mansdominerade yrken med likvärdiga krav. Det är en grundläggande orättvisa som vi i Vänsterpartiet nu går till val på att bryta.

Den 1 maj presenterade Vänsterpartiet ”Kvinnolönelyftet”. Det är en historisk satsning på 30 miljarder kronor, som över tio år ska höja lönerna i välfärden. För oss i Region Kalmar län och Kalmar kommun är detta inte bara en fråga om jämställdhet på papperet, utan en absolut nödvändighet för att klara bemanningen och säkra kvaliteten i våra verksamheter.

Som ansvariga för personalfrågor i region och kommun ser vi varje dag de praktiska konsekvenserna av de ojämställda lönerna. Kvinnor i välfärdsyrken tjänar idag i snitt 6 000 kronor mindre i månaden än män i industrin, trots utbildningskrav, hög kompetens och stort ansvar. När lönerna inte speglar arbetets tyngd eller ansvar blir det svårare att rekrytera och behålla undersköterskor, barnskötare och förskollärare i Kalmar. Låga löner idag innebär också tunna plånböcker även som pensionär. Kvinnolönelyftet är därför också en satsning på framtida pensioner.

Vårt förslag innebär att staten skjuter till tre miljarder kronor årligen till en särskild jämställdhetspott. Dessa pengar ska gå till yrken som undersköterskor, barnmorskor, barnskötare och fritidspedagoger. Det viktiga är att dessa höjningar ska ske utöver de vanliga lönerevisionerna, det så kallade märket.

Vi vet att dagens lönebildningsmodell inte förmår att på egen hand minska gapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken, tvärtom växer klyftan. Det krävs ett politiskt initiativ och en riktad ekonomisk kraftsamling för att bryta den strukturella underordningen av kvinnors arbete.

Under pandemin och i kristider hyllades välfärdens hjältar. Men applåder räcker inte. Välfärdens anställda, ofta kvinnor, behöver bättre löner, rimliga arbetsvillkor och politiker som är beredda att prioritera resurser till vården, omsorgen och skolan.

I Region Kalmar län och Kalmar kommun arbetar tusentals personer som varje dag gör skillnad för våra invånare. De förtjänar löner som går att leva på och en pension de kan trygga sin ålderdom med.

Genom att genomföra Kvinnolönelyftet stärker vi inte bara den enskilda anställdas ekonomi. Vi stärker hela Kalmar läns välfärd genom att göra våra yrken mer attraktiva och ge personalen den respekt och värdering de faktiskt förtjänar.

Jämställdhet handlar om mer än fina ord. De som får vården, omsorgen och skolan att fungera varje dag måste också få löner som motsvarar deras ansvar och arbete. Vänsterpartiets förslag stärker välfärden i Kalmar och i hela länet. Nu är det dags att gå från ord till handling och höja lönerna i välfärdens kvinnodominerade yrken.

Lena Granath (V), regionråd