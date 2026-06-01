Julia från Vimmerby var barnskådis på ALV – nu ska hon jobba på Astrid Lindgren AB

Som ung jobbade Julia Hammarström som barnskådis på ALV och var bland annat Ronja Rövardotter. Nu har hon fått jobb på Astrid Lindgren AB. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Julia Hammarström från Vimmerby var själv barnskådespelare på Astrid Lindgrens Värld. Nu ska hon jobba som art director för Astrid Lindgren AB i Stockholm. – Det känns väldigt ärofullt, berättar Julia Hammarström.

Julia Hammarström, 30, är född och uppvuxen i Vimmerby. Hennes första jobb på en reklambyrå var på Roxx och hon jobbade där som Originalare mellan 2017 och 2019.

– Det handlar mycket om att färdigställa material för tryck och produktion, säger hon.

Efter jobbet på Roxx gick flytten till Stockholm.

– Då började jag jobba på en reklambyrå som Grafisk Designer. Sedan fick jag jobb på TV4, först som konsult och senare som fast anställd designer. Där arbetade jag med olika kampanjer som syntes både digitalt och runt om i Stockholm – på bussar, spårvagnar och i tunnelbanan. Både print och rörligt.

Det senaste jobbet var på reklambyrån Ruby Creative.

– Där arbetade jag som Art Director och vi hade kunder som Netflix, HBO, Viaplay och SVT. Jag jobbade mycket med kampanjer och keyarts, men även identiteter och grafiska profiler till diverse företag.

"Känns väldigt ärofullt"

För en Vimmerbytjej i Stockholm har hon nu landat vad som inte går att beskriva som något annat än ett drömjobb. Hon har fått en anställning på Astrid Lindgren AB som art director.

– Det känns väldigt ärofullt. Astrid Lindgrens berättelser betyder så mycket för så många människor och är verkligen en del av Sveriges kulturarv. Att få vara med och förvalta och utveckla det visuella uttrycket kring de berättelserna känns både stort och väldigt inspirerande. Det som också gör jobbet speciellt är att företaget fortfarande är så nära familjen. Många som arbetar här är Astrid Lindgrens barnbarn och barnbarnsbarn. Man märker verkligen hur mycket omtanke och respekt det finns kring berättelserna och karaktärerna.

Hon känner själv att det är ett drömjobb och inte minst med tanke på den egna kopplingen till Astrid Lindgrens ständigt levande berättelser.

– Det känns både viktigt och stort att få skapa sådant som kommer leva kvar under många år framöver. Astrid Lindgrens berättelser betyder väldigt mycket för många människor och man vill verkligen göra dem rättvisa visuellt också. Sedan känns det extra speciellt eftersom jag själv har vuxit upp med Astrids världar så nära. Jag jobbade som barnskådespelare på Astrid Lindgrens Värld under flera somrar.

Gjorde flera säsonger som skådespelare

Julia Hammarström spelade Ida både 2006 och 2007. Året därefter var hon Madicken och sedan avslutade hon som Ronja Rövardotter år 2009.

– Så det blir nästan lite som att cirkeln sluts att nu få arbeta med berättelserna igen, fast på ett helt annat sätt. Astrid Lindgrens berättelser är oftast en stor del av uppväxten när man kommer från Vimmerby. När jag och min syster var små tittade vi mycket på hennes filmer, läste hennes böcker och lyssnade på hennes musik.

Hur kommer ditt arbete att se ut?

– Jag kommer bland annat jobba med att utveckla och förvalta det visuella uttrycket kring Astrid Lindgrens berättelser och karaktärer. Det handlar om allt från kampanjer och grafisk design till identiteter, tryckt material och digital kommunikation. Mycket handlar också om att skapa en röd tråd och se till att berättelserna fortsätter kännas levande och relevanta för nya generationer. Det händer också väldigt mycket internationellt just nu och företaget vill fortsätta växa globalt så att ännu fler människor runt om i världen upptäcker Astrid Lindgrens berättelser. Sedan är det även många nya projekt på gång, vilket känns superspännande och innebär mycket kreativt arbete kring det visuella uttrycket och kampanjer kopplade till de projekten.