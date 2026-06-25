DEBATT: Gå inte på högerns tvåstegsraket om kvinnovården

Högern har en klassisk tvåstegsraket de gärna tar till när de vill sälja ut våra gemensamma resurser. Först skär man ned på välfärdens förutsättningar. Sedan pekar man på bristerna som nedskärningarna bidragit till och plockar fram högerns lösning på alla problem: privatisering. Nu ser vi samma tvåstegsraket riktas mot kvinnovården.

Den moderatledda regeringen har skurit ned 600 miljoner kronor nationellt på kvinnovården och förlossningsvården. För Region Kalmar län hade det motsvarat 14,4 miljoner kronor. Det är pengar som hade kunnat användas till att stärka vården, förbättra arbetsmiljön och korta väntetider. I stället finansierar regeringen skattesänkningar som gynnar högavlönade.

Samtidigt försöker Moderaterna i Region Kalmar län få debatten att handla om huruvida kvinnor ska få välja vårdgivare. Svaret på den frågan är ja, självklart. Den rätten finns redan idag inom första linjens gynekologi.

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Nyligen röstade vi socialdemokrater i regionfullmäktige nej till att införa ytterligare ett vårdvalssystem. Det var inte ett nej till kvinnors rätt att välja. Det var ett nej till en ny privatisering av delar av den gynekologiska vården. Det gjorde vi eftersom vi inte tror att mer privatisering leder till en starkare hälso- och sjukvård.

Från den 1 januari 2026 har hälsocentralerna ett utökat uppdrag inom kvinnohälsa och gynekologi. Det gäller bland annat menstruationsbesvär, PMS, klimakteriebesvär, hormonella besvär och lättare gynekologiska tillstånd. Allmänspecialister har kompetens för detta och utbildningsinsatser har genomförts. Det är också värt att påminna om att Moderaterna röstade ja till detta.

När det finns behov av specialistvård ska patienten självklart remitteras vidare till kvinnokliniken. Kvinnosjukvården ska avlastas så att kvinnor med svårare besvär, misstänkt cancer, komplicerade tillstånd eller andra behov av specialistkompetens kan få hjälp snabbare.

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Regionen har redan avtal med privata gynekologiska vårdgivare och upphandlar privata vårdinsatser när det behövs för att korta köer. Vi är inte emot att använda olika verktyg när vården behöver stärkas. Men vi är emot nya marknadssystem som riskerar att splittra vården, dra resurser från det gemensamma och göra tillgången beroende av var privata aktörer etablerar sig.

Vi socialdemokrater vill inte att kvinnors vård ska göras till ännu en marknadspolitisk försöksverksamhet. Vården ska ges efter behov, inte efter vem som är mest lönsam att behandla. Den ska hålla ihop och inte styckas upp.

Tillgängligheten inom kvinnosjukvården behöver bli bättre. Därför pågår ett aktivt arbete för att stärka kvinnohälsan, öka bemanningen, använda specialistvårdens resurser bättre och korta köerna. Enklare besvär flyttas till en vårdnivå där fler kan få hjälp tidigare, samtidigt som specialistvården kan fokusera på dem som behöver den mest. Det är så vi bygger en starkare kvinnovård. Inte genom att skapa nya gräddfiler eller sälja ut vården.

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Kvinnor i Kalmar län ska kunna lita på att vården finns där. Man ska få ett gott bemötande, rätt bedömning och rätt vård på rätt nivå. Den som behöver gynekologisk specialistvård ska få det. Den som kan få hjälp snabbt på hälsocentralen ska få det.

Moderaterna vill få detta att handla om valfrihet. Vi menar att det handlar om ansvar och om jämlik vård. Kvinnors hälsa ska inte användas som argument för privatiseringar.

I stället för att luras av högerns tvåstegsraket med neddragningar och privatiseringar behöver vi en ny socialdemokratisk regering och fortsatt socialdemokratiskt regionstyre. Då kan vi satsa på kvinnovården och stärka den gemensamma vården.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd