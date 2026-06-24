Tre unga killar åtalas för stöld – stal varor för flera tusen

Tre killar, varav två är under 18 år, står åtalade för att ha stulit från en butik i Vimmerby.

Enligt åklagarens stämningsansökan ska killarna ha tagit varor från den obemannade butiken Charge2Move strax utanför Vimmerby. Varorna ska haft ett sammanlagt värde på 3 096 kronor.

Händelsen ska ha inträffat i april 2026 och åklagaren yrkar att killarna begick gärningen med uppsåt att stjäla. En av killarna, den äldsta, erkänner brott medan de andra två som är under 18 år nekar till brott.

Som bevisning finns bland annat övervakningsfilm från butiken. Målsägande yrkar skadestånd av killarna som motsvarar värdet för det stulna godset.