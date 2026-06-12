REPLIK: Blivit en vana för Svensson att mata ut sin vrede

Det har blivit en vana för KD och Carl-Wiktor Svensson att mata ut sin vrede , sina vinklade osanningar, skrämselpropaganda och sin populism mot oss i Centerpartiet. Det är uppenbart att KD och resten av Tidö-gänget är stressade över opinionsläget och Centerpartiets positionering i mitten av svensk politik.

Elisabeth Thand Ringqvists besked om att Ulf Kristersson diskvalificerat sig som vår statsministerkandidat, då han redan har lovat bort ministerposter till SD, är ett självklart besked från Centerpartiet. Han och Tidö har också fört en politik som lett till;

att arbetslösheten har ökat med 100 000 personer, ökade utsläpp och missade klimatmål och att tonåringar och arbetskraft har utvisats. Detta är en skadlig politik för Sverige och det ligger till grund för att C idag ser Magdalena Andersson som den mest rimliga kandidaten till statsministerposten.

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Efter detta besked så fyllde KD och deras anhängare sina sociala medier med inlägg. Carl-Wiktor lägger också tid på att skicka pressmeddelande till media utan i ett enda ord nämna vad hans parti har tänkt sig för politik, utan enbart känslostyrd driven kritik mot Centerpartiet.

KD försöker nu i ren desperation hitta allt de kan som leder bort från alla Tidös egna misslyckanden.

Om Carl-Wiktor och hans parti lyssnat och läst vad som sas på Centerpartiets presskonferens så hade de fått besked om:

- Att C vill ha en regering som är förankrad i mitten. Vi kommer inte att medverka till att SD eller V finns med i någon regering

- C är beredda att samarbeta med S under förutsättning att de möter våra politiska krav.

Utsläppen ska ner

Jobben ska bli fler och de politiska förslagen behöver stärka arbetslinjen

Förbättrat företagsklimat

Välfärden ska fungera i hela landet med patientnära läkarmottagningar, ökade resurser till vård och skolor på landsbygden

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För Centerpartiet är politiken alltid viktigare än blocken. Med detta besked står partiet fast vid den långsiktiga kursen i den politiska mitten, och kommer fortsatt att verka för lösningar som stärker företagande, landsbygd, klimatansvar och människors frihet.

Det politiska landskapet har förändrats. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har genom sitt nära samarbete med Sverigedemokraterna lämnat den framgångsrika politiken som fanns under alliansåren och i stället valt en väg som gör det omöjligt för Centerpartiet att stödja Ulf Kristersson som statsminister.

Christina Davidson (C)

Distriktsordförande

Emmy Ahlstedt (C)

Riksdagskandidat

Martin Joelsson (C)

Riksdagskandidat