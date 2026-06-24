Populära klädbutiken gör comeback – siktar på att öppna i sommar

Kim Wickström bekräftar att klädbutiken Boston kommer öppna igen, i samma lokaler som tidigare. Foto: Arkivbild

Det har gått tre år sedan klädbutiken Boston Weekend i Vimmerby stängde igen sina dörrar. Nu berättar Kim Wickström att butiken ska öppnas på nytt.

En tidigare populär lokal bland Vimmerbybor att besöka har ekat tom i nästan exakt tre år. Något har helt enkelt fattats, men felet ska åtgärdas nu när Kim Wickström öppnar Boston Weekend på nytt i samma lokaler.

– Allt är inte riktigt klart än. Jag har startat ett bolag, man ska ju momsregistrera, det är F-skattsedel och allt möjligt. Det är lite som ska klaffa, men nu är det på banan i alla fall.

Planen är att Kim Wickström i huvudsak ska driva butiken själv, men det fattades ett gemensamt beslut tillsammans med sambon Natalie Skarhed Frisk om att öppna igen.

Hur länge har du gått och funderat på att starta upp igen?

– Vi har väl funderat i tre år – sen vi la ner. Jag har testat lite olika yrken och det har varit helt fantastiska år med att prova på nya saker, men jag känner att jag vill tillbaka till handeln och sälja kläder och träffa alla fantastiska kunder.

”Den lokalen, eller ingen alls”

Tanken och målet är att dörrarna slås upp till slutet av augusti, och butiken kommer att erbjuda herrkläder av bra kvalitet.

– Men jag har inga märken klara just nu, så det är helt blankt papper egentligen.

Innan det är dags för öppning ska lokalerna renoveras och piffas upp. Det fanns nämligen ingen tanke på att öppna i andra lokaler.

– Det är hemma för mig. Jag trivs jättebra med hyresvärdarna och grannarna. Det var den lokalen, eller inte alls.

Även namnet Boston behålls inför öppningen.

– Det namnet håller jag nära hjärtat.

Historian bakom namnet är i grund och botten en hyllning till det irländska rockbandet Dropkick Murphys låt ”I’m Shipping Up to Boston”.

– Jag var på Hultsfredsfestivalen för många år sedan och lyssnade på dem. Jag tyckte den låten var helt fantastisk, jag tycker fortfarande det, så namnet kommer därifrån. Lite långsökt kanske, skrattar Kim Wickström.

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Kunderna inspirerar mest

Kim Wickström har redan fått en hel del lyckönskningar från vänner och bekanta.

– De tycker det är jättekul. Det är nästan så att jag blir tårögd. Så det känns jättekul, jättebra. Det är nästan så att det bubblar i kroppen.

Vad har du saknat mest med Boston?

– Alla mötena med kunderna, helt klart. Sen är det roligt med kläder också, men framför allt alla fantastiska människor man får möta. Det är det som inspirerar mig mest. Sen att få vara en del av att göra Vimmerby så bra som möjligt. Jag gillar Vimmerby och vill att Vimmerby ska skina. Om jag kan hjälpa till lite grann med min lilla butik så är det bara kul.