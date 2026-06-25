Måluppfyllelsen ser klart bättre ut – "Jätteglädjande"

Barn- och utbildningsnämnden har fått förhandsbesked kring niornas måluppfyllelse. Det tycks se bättre ut på alla fronter jämfört med senast.

Nu ska förvaltningen sätta sig ned och analysera siffrorna.

– Vi har fått glädjande förhandsbesked och som det ser ut nu ser niornas måluppfyllelse bättre ut på alla fronter jämfört med senaste. Man klarar godkänt i högre utsträckning, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

85 procent klarar godkänt i alla ämnen som det ser ut nu av eleverna som nyss slutade nian.

– Då kan det öka ytterligare också efter lovskolan, så det känns riktigt bra. Det är jätteglädjande och markanta skillnader.

En tydligare genomgång väntas nämnden få på nästa sammanträde, som dock inte är förrän den 19 augusti.

– Förvaltningen ska sätta sig ned och gå igenom det här nu och vad det är för förändring som gjort detta. De sitter med det här nu och har precis fått siffrorna.

Just det här, att få en tidig återkoppling på hur det ser ut, tryckte revisionens ordförande Magnus Gustafsson på vid junisammanträdet i fullmäktige.