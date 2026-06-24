Kräver tillbaka utbetalde bidrag till fristående omsorgsverksamhet

Det tog barn- och utbildningsnämnden beslut om under sitt junisammanträde. Den fristående omsorgsverksamheten anses ha fått 36 000 kronor för mycket i bidrag.

– Vi kräver de här pengarna åter efter att vi upptäckt fel i redovisningen. Vi har betalat ut för mycket i bidrag helt enkelt, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Stickprov görs och det var så detta upptäcktes.

– Vi ska ha kontroll och se till att det stämmer överallt. Nu stämde det inte i det här fallet. Vi står bakom förvaltningens återkrav och det är inget konstigt. Det händer att myndigheter betalar ut för mycket i bidrag och då kan det bli återkrav. Jag tror inte det händer igen. Det blev något missförstånd och det är bra att det uppmärksammas, så att det blir rätt.