DEBATT: Ny forskning avslöjar gräddfilerna i vården

Den som har störst behov ska få vård först. Så ska svensk hälso- och sjukvård fungera. Det är en princip som skapat ett av världens mest rättvisa sjukvårdssystem. Men ny forskning visar att Sverige är på väg åt fel håll.

Forskare från Stockholms universitet, London School of Economics och Göteborgs universitet visar att personer med privata sjukvårdsförsäkringar får snabbare tillgång till offentlig specialistvård. Samtidigt är försäkringarna starkt kopplade till inkomst. I de lägsta inkomstgrupperna har färre än fem procent en privat sjukvårdsförsäkring. I de högsta närmar sig andelen 50 procent. Det är allvarligt.

Men skulden bör inte läggas på den enskilda personen som tecknar en försäkring eller får en genom jobbet. Om människor känner att de behöver en privat försäkring för att få vård i rimlig tid är det ett underbetyg för svensk hälso- och sjukvård och för oss politiker.

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När människor är oroliga för att hamna i långa vårdköer är det naturligt att söka trygghet där den erbjuds. Därför måste vårt svar vara att göra den gemensamma vården så stark, tillgänglig och trygg att ingen ska känna att en privat försäkring behövs för att få hjälp. Vi socialdemokrater tror på en sjukvård där behov avgör, inte plånbok, arbetsgivare eller försäkring.

Därför måste tillgängligheten fortsätta förbättras. Fler patienter ska ha en fast läkarkontakt. Kontinuitet skapar både trygghet och bättre medicinska resultat. Den som behöver vård ska snabbt få kontakt med vården och vid behov träffa sin läkare samma dag utan onödiga väntetider.

I Region Kalmar län visar vi att det går att stärka den offentliga vården. Vi har landets bästa telefontillgänglighet till hälsocentralerna och ett av landets högsta förtroenden för hälso- och sjukvården. Våra mål är tydliga: vården ska vara tillgänglig, jämlik och ges efter behov. Men vi behöver ständigt arbeta för att inte hamna efter.

Den nya forskningen visar också något annat. Privata sjukvårdsförsäkringar påverkar inte bara genom att människor köper vård för egna pengar. Försäkrade personer får mer specialistvård, fler behandlingar och fler sjukhusinläggningar, samtidigt som ungefär två tredjedelar av den ökade vården finansieras av det offentliga. Det innebär att skattefinansierade resurser används för att skapa snabbspår för vissa grupper. Så kan vi inte ha det i Sverige och i Region Kalmar län.

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Försvararna av privata sjukvårdsförsäkringar har länge hävdat att de avlastar den offentliga vården. Att privata alternativen underlättar. Den nya forskningen pekar snarare på motsatsen. Försäkringarna ökar vårdkonsumtionen med upp till 23 procent och ger vissa patienter snabbare tillgång till vård som i stor utsträckning fortfarande betalas gemensamt.

Samtidigt vet vi att hälsan är som sämst bland dem som har minst resurser. Låginkomsttagare har betydligt högre sjuklighet och dödlighet än höginkomsttagare. Ändå är det de med högst inkomster som i störst utsträckning har tillgång till de försäkringar som öppnar dörrar till snabbare vård. Krasst uttryckt innebär det att vi alla finansierar höginkomsttagarnas gräddfiler. Det är kan vi bara inte acceptera.

Därför måste vi göra två saker samtidigt. Vi måste fortsätta förbättra tillgängligheten i den gemensamma vården genom att stärka välfärden. Parallellt måste vi se till att stoppa dessa gräddfiler som växer fram.

Svensk sjukvård ska inte delas upp i ett snabbspår för vissa och ett väntrum för andra. Den ska finnas där för alla, när den behövs som mest.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd