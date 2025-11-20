20 PERSONER I BUSSOLYCKA I LÄNET

Bilden är en genrebild och har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

En buss med hela 20 passagerare körde ned i ett dike utanför Emmabo i Emmaboda på torsdagskvällen.

Det ska ha varit vid 17-tiden som olyckan inträffade på väg 541 i Emmaboda kommun. Polisen skriver på sin hemsida att en buss med 20 passagerare gled av vägen.

Det ska ha varit mycket nära att bussen vält.

"Bussen har en kraftig lutning men har inte vält", skriver polisen.

Ingen passagerare har kommit till skada, men samtliga har beordrats att sitta still på sina platser och ha sina säkerhetsbälten på sig för att bussen inte ska välta.

Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats och bärgare är på väg.

Vid 18.30-tiden gick polisen ut med att bärgare är på plats och att man börjat säkra bussen.

"Passagerarna kommer därefter evakueras en efter en i ordnad och på ett försiktigt sätt", skriver polisen.

Beräknad tid då för både evakuering och bärgning av bussen var satt till cirka två timmar.