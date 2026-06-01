MAN DÖMS FÖR VÅLDTÄKT I EN BIL I KALMAR – UTVISAS

En man i 30-årsåldern döms till tre år i fängelse efter en våldtäkt i en bil i Kalmar i september. Mannen utvisas för all framtid.

En kvinna var ute och körde bil med sina kompisar. Dessa kunde inte köra hem henne och hon lämnades på centralstationen. Väl där upptäckte hon att sista bussen hade gått och hon ringde då en kompis som hämtade henne. I kompisens bil mötte hon gärningsmannen. Efter fem minuter övertalades kompisen att lämna bilen och mannen körde vidare ensam med kvinnan.

Han stannade och bad kvinnan komma till framsätet. Det gjorde hon och trots att kvinnan sa nej började han antasta henne. Han utförde sedan en gärning som är jämförlig med samlag. Kvinnan har berättat att hon blev väldigt rädd och inte minns hur hon kom hem.

Nekade till brott

Mannen har hävdat att de hånglade med varandra och att han sedan släppte av henne i närheten av hennes hem.

Efter händelsen har kvinnan känt sig rädd för mannen och händelsen anmäldes först i februari. Hennes berättelse om händelsen stöds av flera stödvittnen och mannen döms för våldtäkt. I ett annat ärende döms han även för en misshandel. Straffet blir tre år i fängelse samt 220 000 kronor i skadestånd. Han blir också utvisad från Sverige för all framtid.