UPPMANINGEN: TA INTE VATTEN FRÅN ÅARNA I LÄNET

Det är både lite vatten och lite drag i vattendragen i länet just nu. Länsstyrelsen uppmanar alla att inte använda det som finns till bevattning.

Det är brist på vatten i den sydöstra delen av landet. Nu agerar Länsstyrelsen och uppmanar alla att sluta använda åvatten till bevattning.

I flera år har vattensituationen i vår del av landet varit ansträngd. Bland annat har Vimmerby haft bevattningsförbud redan från april månad. Något förbud utfärdar inte Länsstyrelsen, men en skarp uppmaning handlar det definitivt om.

”Det vatten som finns kvar behövs för att djur- och växtliv i våra åar ska klara sig. Därför ber vi allmänheten att låta bli att ta vatten ur länets åar just nu. Det innebär att vi uppmanar er till att inte ta åvatten för att vattna fält, fotbollsplaner, gräsmattor och rabatter med mera”, skriver Länsstyrelsen.

Uppmaningen gäller hela Kalmar län och tills vidare.

"Små uttag kan göra skada"

Normalt krävs det tillstånd för att pumpa upp vatten från en å eller ett vattendrag. Undantag finns, men inte om det finns risk för att naturen skadas.

”Just nu är vattenflödena så låga att både små och stora uttag kan göra skada. De små mängder regn som kommer tas direkt upp av växtligheten. Det innebär att även om det kommer lite regn så ökar inte vattenflödena i våra åar”.

För de som har tillstånd gäller de fortsatt och ska följas. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågan.