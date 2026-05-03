LUGNANDE BESKED EFTER OLYCKAN I VÄSTERVIK

Ambulans är på plats vid olycksplatsen. Genrebild. Foto: Bildbyrån

BLÅLJUS 02 maj 2026 21.34

En person har precis blivit påkörd vid ett övergångsställe i Västervik. 

Händelsen inträffade vid Rullstensrondellen där Södra infartsvägen korsar Breviksvägen. Ambulans är på plats. Enligt initiala uppgifter blöder den drabbade från huvudet och har ont i benen. 

Uppdatering 22.00: 

Cyklisten – en man i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Han bedöms ha vållat olyckan genom att missat väjningsplikten. Personen har inte livshotande skador enligt polisen. 

Uppdatering 09.30 3 maj:

Mannen klarade sig med lindriga skador och är kvar på sjukhuset. Han är bosatt i norra delen av länet. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

