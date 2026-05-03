LUGNANDE BESKED EFTER OLYCKAN I VÄSTERVIK

Ambulans är på plats vid olycksplatsen.
Händelsen inträffade vid Rullstensrondellen där Södra infartsvägen korsar Breviksvägen. Ambulans är på plats. Enligt initiala uppgifter blöder den drabbade från huvudet och har ont i benen.
Uppdatering 22.00:
Cyklisten – en man i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Han bedöms ha vållat olyckan genom att missat väjningsplikten. Personen har inte livshotande skador enligt polisen.
Uppdatering 09.30 3 maj:
Mannen klarade sig med lindriga skador och är kvar på sjukhuset. Han är bosatt i norra delen av länet.