Ung kvinna åtalas för att ha spridit nakenbilder på internet

En kvinna åtalas för en rad brott på nätet mot bland annat en man.

En kvinna i 20-årsåldern som tidigare varit bosatt i Hultsfreds kommun åtalas för en mängd allvarliga brott på nätet.

Åtalet är väckt vid Kalmar tingsrätt, men var brotten begåtts och varifrån de tre målsägande kommer är sekretessbelagt.

Kvinnan åtalas för grov fridskränkning mot en person. Där ska hon ha spridit bilder på personens nakna kropp, spridit uppgifter om personens sexualliv, utgett sig för att vara den målsägande samt uppmanat den målsägande till självmord.

Mot samma person har kvinnan utövat försök till utpressning, enligt åklagaren. Där har hon skapat flera konton på Instagram i mannens namn och krävt 1 500 kronor för att ta bort dem.

Hade nakenbild som profilbild

Kvinnan åtalas även för ofredande mot två andra personer vars telefonnummer hon spridit på de fejkkonton hon skapade. En nakenbild på den första målsägande användes som profilbild.

Kvinnan förnekar brott. Bevisningen består av vittnesuppgifter och olika tekniska fynd.