JUST NU: GIGANTISK VATTENLÄCKA – SÅ DRABBAS DE I OMRÅDET

Mycket vatten på gatan efter att att rör gått av. Det har även läckt in vatten i ett av husen på gatan. Foto: Privat

Under söndagsmorgonen gick ett vattenrör av utomhus i Vimmerby. Räddningstjänsten och Vimmerby Energi och miljö är på plats. – Det är en gigantisk vattenläcka. Vi kommer att behöva stänga av vattnet, säger Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB.

Vid 9.30 på söndagen larmades räddningstjänst till Persnäsgatan i Vimmerby med anledning av en vattenläcka.

– Det är ett vattenrör utomhus som har gått sönder, och det har läckt in vatten i ett hus, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB berättar att de kommer att vara på plats under hela dagen, och att boende i området får räkna med att inte ha något vatten i sina kranar under dagen.

– Det är en gigantisk vattenläcka, det är en huvudledning som har gått av. Vi kommer att behöva stänga av vattnet. De som drabbas främst är i Hällebacka-området. Vi ska försöka vara igång med vattnet igen framåt eftermiddagen eller kvällen, säger han.