ICA Kvantum planerar stora investeringar i Vimmerby – kan bygga ut butiken

ICA Kvantum planerar stora investeringar i Vimmerby, berättar ägaren Per Lindqvist. Foto: Ossian Mathiasson

ICA Kvantum planerar för stora investeringar i Vimmerby. Man tittar på att utöka butiksytan – och ett beslut kan komma i närtid. – Planen är att försöka utveckla vår butik där den ligger, säger ägaren Per Lindqvist.

Mycket händer inom dagligvaruhandeln i Vimmerby. ICA Supermarket fick nyligen nya ägare, Willys etablerar sig inom kort och Coop lägger ned en butik och bygger ut sin andra i Vimmerby.

Även ICA Kvantum planerar för stora investeringar inom kort.

– Under en längre tid har vi tittat tillsammans med fastighetsägaren kring hur vi ska kunna utveckla butiken där den ligger eller om vi ska titta på andra alternativ. Som läget är just nu är vår plan att fortsätta utveckla vår verksamhet där den befinner sig i dag. Det är inget jag kan släppa nu, men planen är att försöka utveckla butiken där den ligger, säger ägaren Per Lindqvist.

Ägare av fastigheten där ICA Kvantum befinner sig är ICA:s egna fastighetsbolag.

– Jag hoppas att vi ska få till de idéer och planer som vi presenterat, men det krävs självklart en del beslut hos kommunen och sådär. Får vi klart med våra planer inom en hygglig närtid, så kan det bli en intressant höst och vår.

Innebär det att det är stora satsningar på gång?

– Det händer mycket i stan, men oavsett det har vi länge haft planer på att förnya och förbättra. Det har vi gjort löpande och är inte drivet av det som händer i stan. Det är inget som finns på pränt ännu och är inte draget stort internt ännu och jag vill att vi börjar i rätt ände, innan jag säger något utåt.

Willys öppnar 2023

Willys butik i Vimmerby är planerad att öppna 2023.

– Det är egentligen ingen överraskning. Det är något som det ryktats om länge. För oss andra handlar det om att jobba med vårt egna och fokusera på det. Vi ser över hur vi ska bli bättre.

Handlar det om en utbyggnad?

– Vi försöker absolut hitta möjliga och nya ytor. Det kan innebära både att befintlig lagerlokal blir butiksyta eller att vi tillför ny yta. Det kan bli en mix av båda. Alla sådana här processer tenderar att ta längre tid och jag är nog betydligt längre fram än vad andra involverade kanske är. Det måste passera vissa beslutsvägar innan man kan trycka på knappen, men jag hoppas ha en del på pränt redan under våren. Om det innebär att det kan förverkligas utifrån spaden i marken redan i vår eller höst är för tidigt att säga.

Vad det kan röra sig om för belopp gällande investeringarna är också för tidigt att säga.

– Vi får återkomma med sådant mer konkret, det är ännu lite för tidigt i planen. Jag känner att delar i det vi skissar på innebär satsningar på vissa avdelningar som kan göra att vi kan växla upp personalstyrkan. När vi utvecklar verksamheten hoppas vi att det blir bra och då hoppas vi förstås också att vi blir fler.

Ingen Maxi-butik

Men att bli en ICA Maxi-butik verkar inte finnas med i planerna.

– På befintlig plats ser vi inte att det är görbart. Det kräver så mycket mer försäljningsyta. När vi har gjort analyser av upptagningsområdet ser vi att det är lättare i en större stad. Det finns olika parametrar och skäl till att det bättre att utveckla det som finns. Vi ser över hur vi ska bli bättre, men det handlar inte om byte av en skylt på befintlig plats.